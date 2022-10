Cosa c'è in un colore? Stile ricercato, una lunga storia e abbastanza carattere da definire l'intero look. I tocchi di Infrared portano la scarpa lanciata nel 1989 di nuovo al centro della scena. Il neon elettrico, reso famoso da un altro classico di Tinker Hatfield, si accosta perfettamente a varie tonalità di grigio per un look grintoso e semplice da abbinare. Le sue esclusive "ali" ti consentono di personalizzare i lacci, i dettagli neri aumentano il contrasto e attirano lo sguardo sui dettagli in Infrared, mentre l'ammortizzazione Air ti offre il comfort eccezionale che già ami. Allaccia le scarpe e lascia che Air Jordan 4 faccia il resto.

SKU: DH6927-061