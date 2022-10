Questa iconica Air Jordan III celebra il 30° anniversario della seconda vittoria di MJ allo Slam Dunk Contest e del suo primo titolo All-Star MVP. Nel 1988, la sua performance cambiò la storia e segnò l'inizio di un'epoca indimenticabile. Realizzata originariamente com Player Edition, questa colorway è stata protagonista dell'asta benefica organizzata da Nike per le comunità colpite dall'uragano Katrina e successivamente è entrata nella Basketball Hall of Fame in occasione dell'ammissione di MJ.