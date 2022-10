Vive la France! In questa colorway in French Blue e bianco (con Jumpman rosso sulla linguetta), AJ13 aggiorna l'innovativa versione originale del '97 con un tocco di puro stile parigino. Il suede sintetico sul tallone e tutto intorno all'intersuola sfoggia l'iconica sfumatura blu che richiama altre versioni amatissime del modello. I pannelli laterali bianchi con effetto increspato, in pelle martellata, donano un tocco di alta moda. Per finire, il simbolo dell'occhio di gatto verde sul retro e la suola ispirata alla zampa di una pantera rendono omaggio all'agile "Black Cat", alter ego di MJ.

SKU: 414571-164