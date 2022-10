Nel 1996, la squadra di Chicago dominò il campionato. Dopo la deludente eliminazione al secondo turno dei playoff dell'anno precedente, i Bulls portarono a casa 72 vittorie nella regular season stabilendo così un nuovo record e facendosi strada verso il loro quarto titolo. MJ era in prima linea e indossava Air Jordan XI. Oggi, con una brillante colorazione rossa e la classica fattura in pelle verniciata, questa scarpa torna alla ribalta per rendere omaggio ai successi dei Bulls nel 1996.