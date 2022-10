"Qualità ispirata al più grande giocatore di sempre": questa frase riassume tutta l'essenza dell'originale scarpa esclusiva di MJ, realizzata con una colorway discreta. La pelle dalla texture pregiata in Stealth e White invecchia alla perfezione, mentre il brand classico è un omaggio al look che ha rivoluzionato il concetto di basket e lo stile per il tempo libero.

SKU: 555088-037