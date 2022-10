Sin dalla sua nascita, più di 35 anni fa, Air Jordan 1 ha consolidato la sua posizione come classico del guardaroba e questa edizione è stata realizzata per celebrare questa storia di lunga data. AJ1 Low OG modifica leggermente la silhouette per accentuare le caratteristiche ispirate alla tradizione, tra cui un logo in rilievo sulla linguetta del tallone e il brand Nike Air al posto di quello Jumpman visto nelle edizioni più recenti. In questa colorway spicca il classico schema di colori bianco con dettagli in Neutral Grey.