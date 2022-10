L'intervallo 20/40 è visionario. Celebrando i 40 anni del modello da basket e street, AF1 "West Indies" torna alla sua forma originaria. Lanciata 20 anni fa, la colorazione White and Classic Green fu la prima delle 4 versioni che celebravano il West Indian Day Parade Carnival di New York. La pelle increspata, i dettagli ricamati e le suole interne colorate consolidano il suo fascino, mentre il collare in mesh, l'etichetta in tessuto sulla linguetta e la placchetta "West Indies" arricchiscono il tuo look anche fuori dal campo.

SKU: DX1156-100