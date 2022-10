L'eredità di Virgil Abloh continua a vivere con Air Force 1 Mid. In occasione dei 40 anni di AF1, ha reinventato questa silhouette leggendaria in chiave futuristica.

Il mesh leggero e arioso con motivo woodgrain conferisce uno stile funzionale, mentre la suola con tacchetti riflette la filosofia ISPA (sinonimo di improvvisazione, ricerca, protezione e adattamento). E come sempre, Virgil ha lasciato spazio per liberare la creatività: il design abbina i lacci tradizionali a un paio secondario che passa attraverso i cavi Flywire. Il risultato? Una versione modernizzata e sperimentale della scarpa più famosa della storia.

SKU: DO6290-001