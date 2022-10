Yoon Ahn dà un nuovo tocco alla scarpa da basket che non vedevi l'ora di sfoggiare. Dalla ricca pelle pieno fiore ai dettagli dei due brand che aggiungono stile a ogni tuo passo, Air Adjust Force x AMBUSH® è perfetta sia per il tempo libero che per gli outfit più stilosi. Abbiamo mantenuto la fascetta rimovibile sull'area mediale che ha reso questo modello una leggenda: sarà una scelta di classe per qualunque abbinamento. E la colorway Summit White and Black non passerà di certo inosservata.

SKU: DM8465-100