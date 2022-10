In città come nei boschi, è bene restare protetti. I sassi ti fanno male, la pioggia ti bagna... molte cose possono succedere all'aperto: hai bisogno di protezione per i tuoi piedi. Per questo motivo, Mountain Fly è stata progettata per proteggere i piedi da qualsiasi cosa.



La membrana GORE-TEX nella tomaia aggiunge traspirabilità e al tempo stesso assicura la migliore impermeabilità disponibile sul mercato. Dove non è presente il materiale GORE-TEX, la robusta gomma dura protegge da qualsiasi ostacolo. La stessa gomma è avvolta intorno all'alluce per una protezione superiore e presenta spesse alette a V su una suola morbida per un grip e una propulsione eccellenti. I bordi alla caviglia flessibili tengono lontani i detriti indesiderati, mentre gli elementi dal design rifrangente sul tallone e la copertura sui lacci aiutano a favorire la visibilità di notte. Il segreto si trova nella morbida intersuola React, dove un piatto suola in fibra di carbonio preso in prestito dalla rivoluzionaria Vaporfly 4% attraversa tutta la lunghezza della scarpa per aumentarne rigidità e resistenza, proteggendo al contempo dalle superfici dure e irregolari. Per finire, questa colorway Khaki aggiunge stile a questo modello funzionale.