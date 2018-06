C'è un motivo se spesso il tapis roulant non è associato a sensazioni

positive (indizio: non è perché ogni corsa è divertentissima). Salire su questo macchinario

cardio e correre a un'andatura costante con un'inclinazione costante per 30 minuti può essere... Una noia mortale.

Ma questo non significa che non puoi divertirti o completare un allenamento perfetto negli ambienti al chiuso, soprattutto

quando il tempo fuori non è incoraggiante. Abbiamo chiesto al coach NRC Jessica Woods, insegnante presso il Mile High

Run Club (milehighrunclub.com) di New York, qualche consiglio per sconfiggere la noia sul tapis roulant questa stagione.