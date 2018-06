1 // RISCALDAMENTO Prima di aumentare l'andatura, è fondamentale il riscaldamento. Inizia con 5-10 minuti di corsa lenta. In questo modo aumenti il battito,

migliori la circolazione e riscaldi i muscoli prima dell’allenamento. Al termine fai un po' di stretching dinamico per sciogliere ulteriormente

i muscoli. Puoi provare con la corsa a ginocchia alte, la corsa calciata (calciando i talloni contro i glutei), gli affondi in movimento

, o le oscillazioni della gamba (appoggiandoti a un sostegno e facendo oscillare lateralmente una gamba e poi l'altra).



Quando hai finito la corsa, non scordare il defaticamento per riportare il corpo in stato di riposo. 5-10 minuti di corsa

lenta o di camminata veloce ti aiuteranno a smaltire l'acido lattico dai muscoli.



"Il riscaldamento serve ad aumentare la circolazione del sangue e la temperatura del corpo, inoltre migliora la coordinazione e

la libertà di movimento. Tutti questi aspetti si traducono in una forma fisica migliore e in una maggiore velocità."

—Robyn LaLonde, coach NRC, Chicago