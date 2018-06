SALITE Gli allenamenti in salita aiutano

a sviluppare velocità e forma.

Correre in salita richiede uno

sforzo aggiuntivo,quindi non devi

correre alla stessa velocità di

una corsa in piano. Quando corri in

salita, mantieni il controllo della

respirazione. Non inclinarti troppo

in avanti. È sufficiente inclinarsi

leggermente con il mento più proteso

in avanti rispetto al busto. Le salite

sono un ottimo modo per sviluppare

velocità e forza riducendo al minimo

lo stress sulle gambe.