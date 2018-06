VELOCITÀ (SALITA) Corri in salita per 2 minuti, preferibilmente

90 secondi in salita e 30 secondi in cima.

Ripeti 6 volte. Se non ci sono salite, fai una corsa in

progressione di 2 minuti passando dal ritmo

sulla 10K al ritmo migliore sul miglio e ripeti

6 volte. Sia se corri in salita o in piano, assicurati

di fare un recupero completo tra un intervallo

e l'altro.