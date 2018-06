SETTIMANA 14:

LA LINEA DI PARTENZA

Ce l'hai fatta. Questa settimana

corri forte e sicuro di te. Sfrutta

quello che hai imparato e i

progressi fatti. Sei pronto per

posizionarti ai nastri di partenza.

Puoi cambiare la sequenza qui

sotto in base ai tuoi impegni,

ma evita gli allenamenti di velocità

e resistenza in giorni consecutivi

e rispetta le distanze consigliate.

Per completare il programma,

aggiungi allenamenti N+TC alla

tua routine per entrare in forma

più velocemente.

1 SETTIMANE ALLA FINE.