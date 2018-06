Ora che hai alle spalle un po' di sessioni di corsa, è il momento di occuparsi degli accessori adatti. Vogliamo farti conoscere meglio

le innovazioni sulla performance che dovresti sfruttare tramite gli accessori da running, in modo da entrare nella parte.

INIZIAMO

Okay. Siamo Nike. Quindi è chiaro che inizieremo dalle scarpe. Ma fidati di noi, sono proprio l'unica cosa che non puoi non considerare per

iniziare il tuo viaggio nel running.



Non se ne parla di ripiegare su un vecchio paio di scarpe da ginnastica. E nemmeno di scegliere il tuo nuovo paio di scarpe da running solo

per lo stile (anche se quelle in edizione limitata che hai appena visto si abbinano perfettamente al tuo marsupio nuovo).



Compra le scarpe più adatte alle tue esigenze. Visita i Nike Store di Roma e Milano per un'analisi gratuita della corsa. Questa è la parte in cui,

mentre corri sul tapis roulant, gli esperti Nike valutano la tua andatura per capire quali sono le scarpe più adatte al movimento del tuo piede.

In pochi minuti ti doteranno del paio di scarpe più adatto.

KIT

Iniziamo dalle basi. Certo, dedichiamo molto spazio alle nostre innovazioni, ma lo facciamo perché la tecnologia di questi modelli può davvero

aiutarti a correre meglio. Può aiutarti a essere più veloce, più comodo e più alla moda (e, di conseguenza, a rendere la corsa più divertente).

Ecco alcuni spunti da prendere in considerazione per la creazione del tuo kit da running.

NO AL SUDORE

Prima regola: non indossare una t-shirt di cotone per correre. Le fibre di cotone si appesantiscono e trattengono il sudore rimanendo bagnate,

cosa che ti impedisce di rimanere al fresco. Le maglie in materiale progettato espressamente per il running (come Dri-FIT) sono ottime perché

leggere, comode e non si inzuppano. Ti consigliamo di tenere un paio di maglie in Dri-FIT nel tuo armadietto dedicato al running.

L'IMPORTANZA DEI PANTALONI

La maggior parte dei runner preferisce correre indossando shorts e/o tights. Oggi, i tights sono disponibili in un'ampia gamma di modelli e con

innovazioni studiate per le massime prestazioni, mentre puoi trovare shorts di qualsiasi tipo e lunghezza. I tights mantengono le gambe al

caldo e ne impediscono lo sfregamento, mentre gli shorts sono ideali quando fa caldo. Puoi indossare ciò che preferisci, l'importante è

che i pantaloni che indossi non rallentino la tua corsa.

IL BELLO DEI CALZINI

Le vesciche sono una tragedia. I calzini specifici per il running possono prevenirle. Tengono a bada il sudore meglio dei normali calzini, offrono

un'ammortizzazione mirata per il massimo comfort e integrano una compressione capace di ridurre il gonfiore. Vi sono un mucchio di scelte

possibili, dai fantasmini ai modelli a un quarto, a costine o al polpaccio, quindi decidi in base alle tue preferenze.

SOSTIENI LE TUE “RAGAZZE”

Per le donne, il bra sportivo è indispensabile come le scarpe. L'80% delle donne indossa una taglia o un modello sbagliati: non seguire il loro

esempio. Previeni il mal di schiena e regalati il massimo comfort con un bra capace di garantirti il massimo sostegno durante la corsa. Usa il

servizio online Nike Pro Bra 360 Fit per trovare il modello più adatto a te.