Molto probabilmente, hai sentito cose molto strane sul running.

Ora è il momento di distinguere la realtà dalla fantasia.



I VERI RUNNER INDOSSANO SOLO PANTALONCINI CORTI Meno centimetri equivalgono a meno distrazioni, ma non devi per forza indossare canottiera e calzoncini

da corsa per poterti definire un vero runner. Un rapido sguardo a un catalogo di capi da running o alle nostre

opzioni di abbigliamento su Nike.com è sufficiente per capire che ci si può avvicinare alla corsa con semplicità,

indipendentemente dallo stile. DEVI CORRERE SUL POSTO A OGNI SEMAFORO Sembra una cosa sciocca, eh? Alcune persone preferiscono restare in movimento, ma non è obbligatorio:

tirare il fiato non è un problema. E le statistiche non ne risentiranno: Nike+ Running App entra automaticamente

in pausa quando ti fermi e si riattiva quando ricominci a correre. QUANDO CORRI, TI VIENE LO STIMOLO DI ANDARE IN BAGNO In realtà, tutto può accadere. Ma basta essere preparati. Se stai uscendo per una corsa sulla lunga

distanza, pianifica un percorso dove sai di trovare dei bagni pubblici. Se scegli un sentiero, non aver

paura di entrare in contatto con la natura. È pur sempre uno sport duro. I CHILOMETRI SONO L'UNICA COSA CHE CONTA Non impazzire per raggiungere un determinato obiettivo in termini di distanza. Un numero non basta a

catturare l'essenza di un allenamento: la vera misura di una corsa è data dalle sensazioni che hai provato

e dall'impegno che ci hai messo. DEVI FARE IL PIENO DI CARBOIDRATI PRIMA DI UNA GARA Assumere calorie sufficienti (e dormire abbastanza) è fondamentale prima di schierarti sulla linea di

partenza, ma non devi per forza imbottirti di pasta, a meno che tu non debba correre una maratona o

una distanza superiore. Troppi carboidrati possono addirittura rallentarti su una distanza più breve. I RUNNER AMANO LA SOLITUDINE Certo, correre è un ottimo modo per staccare la spina da una vita frenetica. Ma la corsa è uno sport

sociale. Frequenta un run club o partecipa a una gara e vedrai quanto può essere vivace e

accogliente la community del running. I RUNNER SONO DEI PERSONAGGI ECCENTRICI E USANO UN LESSICO TUTTO LORO

(E PERCHÉ SI SALUTANO SEMPRE?) Come ogni altro sport, il running ha un suo vocabolario tecnico. Leggi la nostra guida linguistica dedicata al running per

conoscerlo. I runner hanno la tendenza a entusiasmarsi per eventi sconosciuti ai più ("Sono andato alla grande su

cinque allunghi e una corsa sostenuta. Evviva!"). Ma non devi aver paura. I runner amano semplicemente

correre, è la nostra sottocultura. Ora puoi iniziare a condividere i tuoi aneddoti sull'allenamento,

e la prossima volta che esci a correre, rispondi al saluto senza incertezze. CORRERE È NOIOSO Questo non è un mito. È una scusa. Leggi la nostra lista di motivi che rendono la corsa

oggettivamente fantastica. SE MI DIVERTO, NON POSSO CONSIDERARMI UN VERO RUNNER Forse questo è il luogo comune più sbagliato di tutti. Troppe persone pensano che la corsa debba essere

solo fatica, che i runner duri e puri debbano per forza amare il dolore. In realtà, correre deve essere divertente!

Se inizi in modo intelligente, ti crei una routine, fai amicizia con altri runner, trovi il tuo ritmo

e inizi a vedere i progressi, finirai con l'innamorarti.