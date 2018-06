Usare il linguaggio specifico tirerà fuori il runner che è in te.

Ecco i 10 termini che ogni runner deve conoscere.

1 – CORSA VELOCE

Indica una corsa con molti intervalli brevi e veloci. La distanza, l'andatura e il tempo di recupero

degli intervalli possono essere gli stessi oppure

variare. Gli intervalli sono il modo perfetto per migliorare la tua andatura più veloce. Idealmente, questo tipo di allenamento si svolge

su pista, ma si può eseguire ovunque. Puoi scegliere di usare isolati, semafori o persino alberi come indicatori degli intervalli.

2 – CORSA DI RESISTENZA

La corsa di resistenza è sulla lunga distanza a un'andatura moderata. È una parte essenziale

dell'allenamento che aiuta il corpo e la mente ad adattarsi a distanze sempre più grandi. Questa sessione si dovrebbe affrontare come

una corsa in progressione (vedi la relativa definizione).

3 – CORSA DI RECUPERO

Le corse di recupero iniziano a un ritmo più lento per terminare con un'andatura più veloce.

Migliorano la resistenza e abituano il corpo allo stress della corsa. Le sessioni di recupero sono

importanti quanto le sessioni in cui ti alleni duramente.

4 – CORSA IN PROGRESSIONE

Le corse in progressione si inseriscono tra due giornate di allenamento intenso. Non dovrebbero essere impegnative,

ma in progressione (vedi la relativa definizione). Quando non sei impegnato in un allenamento sulla velocità

o sulla forza, dovresti dedicarti alla corsa in progressione.

5 – FARTLEK

Termine svedese per "gioco di velocità", il fartlek ti consente di lavorare su velocità e forza alternando distanza e

andatura in una corsa continua. Una sessione di fartlek solitamente consiste in un minuto di corsa a ritmo blando

seguito da un minuto di corsa intensa, ripetuti per un certo numero di minuti, chilometri o alternandoli

a ogni isolato.

6 – CORSA A RITMO SOSTENUTO

Questa andatura insegna al corpo a sopportare lo sforzo mantenendo un passo veloce

e costante per una distanza specifica.

7 – ALLUNGHI

Si tratta di scatti molto brevi e veloci studiati per migliorare la velocità complessiva senza esaurire l'energia. Non sono sprint in cui dare tutto,

ma una corsa veloce e rilassata. Tra un allungo e l'altro, recupera per tutto il tempo necessario. Inizia con due o tre allunghi dopo

la corsa e poi, gradualmente, aumenta.

8 – IPERPRONAZIONE

Situazione che si verifica quando, al contatto del tallone a terra, il piede ruota eccessivamente all'interno al momento dello stacco

del passo successivo.

9 – PR O PB

Record personale o Personal Best, cioè miglior prestazione personale. Il tempo più veloce di un atleta su una determinata distanza.

10 – ANDATURA

Quando i runner parlano di andatura, intendono il tempo impiegato a correre un chilometro. Quindi,

con 5 minuti si intendono 5 minuti a chilometro.