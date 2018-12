Lo scopo della guida Ready, Set, Go è aiutarti a diventare un runner

migliore facendoti conoscere il nostro Universo del running.



Perché tu sai di essere già un runner, vero? Non ci sono dubbi al riguardo. L'unica questione in sospeso è

se stai correndo oppure no. Una volta che avrai letto la guida, lo farai di sicuro.



Abbiamo preparato tutto quello che secondo noi ti servirà per iniziare il tuo viaggio nel mondo del running.



Con Ready, Set, Go imparerai le basi, acquisirai fiducia, verrai motivato da 10

divertenti allenamenti, e alla fine capirai perché correre è cosi speciale per milioni di atleti

in tutto il mondo. Alla fine di questo viaggio, sarai pronto a cominciare la tua

avventura personale nel running. Ma non preoccuparti, non correrai mai da solo.

Nike+ Run Club è qui apposta per fornirti tutto il supporto che ti serve per andare avanti.



Non sarà sempre facile, ci saranno giorni in cui non vorrai nemmeno infilarti le scarpe, ma ci saranno anche

giorni in cui ti sembrerà di volare. Fai tesoro di entrambe le esperienze perché faranno di te un atleta più forte.



Imparerai nuovi modi di correre. Affronterai corse di recupero, fartlek,

corse a intervalli e corse a ritmo sostenuto. E saprai addirittura di cosa si tratta!



Ha l'aria di essere difficile, vero? In realtà non lo è. È solo corsa. E tu sei nato per correre, che tu ci creda o no!



Quindi buon divertimento. E ricorda: noi siamo al tuo fianco per guidarti e ispirarti, passo dopo passo.



Crediamo in te.

Saluti,



Chris Bennett, Nike+ Global Head Coach