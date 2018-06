CHE COS'È LA BACHECA? - La bacheca è lo spazio virtuale dove puoi seguire le attività

dei tuoi amici su Nike+ Run Club e Nike+ Training Club, per

trovare la motivazione e la carica che ti servono per il tuo

prossimo allenamento. Quando condividi qualcosa sulla tua

bacheca, i tuoi amici Nike+ potranno fare il tifo per te e

commentare la tua corsa. - Inoltre, dalla bacheca puoi accedere a tutte le informazioni

sul mondo del running. Troverai i suggerimenti dei professionisti

direttamente dai coach e pacer del Nike+ Run Club e dai

migliori atleti Nike, oltre a contenuti esclusivi come le playlist

del momento, compilate appositamente per la tua prossima

corsa. Inoltre, potrai accedere a eventi dal vivo e offerte

speciali su prodotti e servizi pensati per aiutarti a esprimere

tutto il tuo potenziale. COME FACCIO A CONDIVIDERE CONTENUTI SU SOCIAL NETWORK COME FACEBOOK,

TWITTER E INSTAGRAM? - Condividere foto, percorsi o poster personalizzati è un

gioco da ragazzi. Abbiamo rinnovato completamente le

funzionalità di condivisione per aiutarti a raccontare la

tua storia di running ancora meglio di prima. Abbiamo

integrato estensioni native per la condivisione su qualsiasi

app installata sul tuo dispositivo, come Facebook, Twitter,

Instagram, WeChat, Messages e non solo. -La nuova app Nike+ Run Club non condivide contenuti

automaticamente sui social network come invece era

possibile fare con Nike+ Running App. In altre parole,

sei tu a controllare i contenuti da condividere. Ricorda

che tutti i contenuti condivisi devono includere un'immagine.