METTI A TACERE L'ODIO

Ha vinto due campionati di seguito e ha all'attivo moltissime presenze con la maglia della nazionale. Ma Raheem, e altri come lui, vengono guardati dall'alto in basso dalla stampa, per il loro aspetto e per il luogo in cui sono cresciuti. Ma sua madre lo ha educato bene. Per mettere a tacere chi diffonde odio in questo modo, Raheem ha due parole da dire. Non solo per se stesso, ma anche per tutti i calciatori che verranno.