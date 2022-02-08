Yoga per la salute del cuore: quali sono i vantaggi?

Scopri come lo yoga può migliorare la salute del cuore
Salute e benessere
Praticare un qualunque tipo di yoga in modo regolare può contribuire a ridurre sia lo stress che la pressione sanguigna.
Lo stile di vita sedentario o poco dinamico è uno dei fattori che incrementano il rischio di sviluppare malattie cardiache, che costituiscono la principale causa di morte sia per gli uomini e che per le donne, negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Tuttavia, il corpo è resiliente: praticare esercizio fisico in modo regolare e adottare abitudini alimentari più sane può ridurre e potenzialmente anche invertire questo rischio.
Per le persone che passano gran parte della loro giornata sedute, può essere difficile trovare la motivazione per praticare esercizio fisico in modo rigoroso, seguendo l'indicazione dell'American Heart Association (AHA) che invita a dedicare all'attività fisica 150 minuti (2,5 ore) a settimana. Ecco perché lo yoga può rappresentare un ottimo punto di partenza: è un tipo di esercizio che ti aiuta ad abituarti gradualmente a una routine di movimento regolare.
Lo yoga può aiutare il cuore e la mente
Le ricerche degli esperti continuano a dimostrare che lo yoga è in grado di migliorare la salute del cuore. Va anche sottolineato come le transizioni cadenzate da una posizione all'altra agiscano positivamente sulla connessione mente-corpo.
Dopotutto, la pratica dello yoga si fonda su respirazione e mindfulness. Gli esercizi comprendono una serie di movimenti intenzionali per lo più guidati dalla respirazione, che ti permettono di passare in modo fluido da una posizione all'altra. Per alcuni, la pratica dello yoga è un modo per rafforzare la fiducia in sé stessi, perché aiuta a sviluppare la forza interiore, l'autoconsapevolezza e la gratitudine.
Da un punto di vista fisico, praticare yoga con regolarità può migliorare la salute perché contribuisce a:
- Gestire i livelli di pressione sanguigna
- Ridurre lo stress
- Migliorare la qualità del sonno
Per mantenere le varie posizioni durante una lezione di yoga il cuore deve pompare continuamente e, secondo le ricerche, questo tipo di esercizio può essere vantaggioso per la salute cardiovascolare in generale. Infatti, uno studio ha dimostrato che chi pratica yoga regolarmente è più incline a svolgere altri tipi di esercizio fisico e in genere ha abitudini alimentari più sane, tutti elementi che favoriscono la salute del cuore.
Praticare lo yoga può alleviare lo stress
Spesso il nostro corpo paga a caro prezzo le conseguenze di una vita stressante: gli ormoni dello stress, ovvero l'adrenalina e il cortisolo, possono infatti causare il restringimento delle arterie e l'aumento della pressione sanguigna. Il rilascio costante di ormoni e l'elevata pressione sanguigna sono elementi che nel tempo possono aumentare il rischio di malattie cardiache. Altri fattori che contribuiscono ad aumentare questo rischio sono il fumo e l'alimentazione eccessiva.
In generale, l'esercizio fisico può aiutare ad alleviare lo stress. Ad esempio, i runner e chi pratica allenamenti aerobici da moderati a intensi possono sperimentare la cosiddetta euforia del runner. Questa sensazione di benessere è una conseguenza dell'aumento dei livelli di endorfine, sostanze chimiche presenti nel cervello che migliorano l'umore e contribuiscono a ridurre il dolore. Ma anche un esercizio fisico più tranquillo come lo yoga può offrire diversi benefici per la salute mentale.
Durante una lezione di yoga è possibile che l'insegnante ti chieda di chiudere gli occhi e ti incoraggi a prestare attenzione alla respirazione. Mantenendo una posizione seduta e inspirando ed espirando profondamente in modo consapevole, è probabile che riuscirai a rilasciare lo stress accumulato nella giornata, o in quella precedente, e questo ti aiuterà a sperimentare una sensazione di pace.
Dai un'occhiata a Nove posizioni yoga per alleviare lo stress per altri suggerimenti.
Lo yoga può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna
Riduzione dello stress, meditazione e yoga fanno bene al cuore, così come la riduzione dell'ipertensione, ovvero la pressione sanguigna elevata.
Come già accennato, se sottoposto a livelli di stress elevati e costanti il corpo produce gli ormoni dello stress. Nel tempo, questo può determinare un aumento del flusso di sangue pompato dal cuore e un conseguente aumento della pressione sanguigna. Questo a sua volta potrebbe potenzialmente causare il restringimento delle arterie, aumentando il rischio di malattie cardiache.
Forse hai sentito parlare del collegamento tra livelli di pressione sanguigna e circonferenza della vita, un altro indicatore di rischio di malattie cardiache. Uno studio del 2015 ha dimostrato un miglioramento significativo nei livelli di pressione sanguigna e nelle misure della circonferenza della vita in un gruppo di adulti di mezza età che hanno praticato yoga per un anno.
In breve, diversi studi hanno concluso che lo yoga può contribuire a ridurre la pressione sanguigna sistolica e diastolica, ovvero il valore più alto e il valore più basso nella misurazione della pressione sanguigna.
Contribuisce anche a gestire le palpitazioni cardiache
Lo yoga può anche essere d'aiuto per chi sperimenta un ritmo cardiaco anomalo, noto anche come fibrillazione atriale (FA), caratterizzato da un battito rapido e irregolare che può portare a infarti e altre complicazioni.
Ad esempio, secondo uno studio, la pratica dello yoga può ridurre il numero di episodi di fibrillazione atriale e potrebbe anche rappresentare una cura per chi soffre di questo disturbo.
Come iniziare a praticare yoga
Ci sono diversi tipi di yoga, tutti con diversi livelli di intensità. Lo yoga Vinyasa è considerato un tipo di esercizio di intensità da moderata ad alta, poiché prevede il passaggio fluido da una posizione di forza a un'altra.
Un tipo di yoga meno faticoso è il Restorative, che si concentra maggiormente sulla respirazione profonda e sull'uso di supporti come blocchi o cinghie per rilassarsi. Ciononostante, le forme meditative di yoga non vanno sottovalutate. Lo stress è un fattore determinante per la salute del cuore, quindi allenare la capacità di mantenere la calma favorisce nel tempo la resilienza emotiva.
Se non hai mai praticato yoga, il Restorative yoga può essere un ottimo modo per iniziare, per poi passare a una forma di esercizio più impegnativo, come lo yoga Vinyasa. Indipendentemente dal tipo di yoga, la maggior parte delle lezioni ti offrirà un sano mix di respirazione, meditazione e postura.
In conclusione: lo yoga può aiutarti a sviluppare la forza, a adottare una routine di movimento regolare e a prestare attenzione ai livelli di stress, tutti elementi che contribuiscono a tenere sotto controllo la salute del cuore. Hai bisogno di aiuto per iniziare? Scarica l'app Nike Training Club per ottenere consigli!