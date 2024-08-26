Women's Euro 2022: Never Settle, Never Done

Celebrare le star del calcio di oggi e promuovere allo stesso tempo cambiamenti decisivi per il futuro di questo sport è possibile. Il calcio non ha mai raggiunto un livello così alto: gli investimenti, la copertura mediatica e il pubblico sono da record e sempre più ragazze giocano nelle squadre locali. Sono risultati che non possono essere ignorati o sminuiti.

Chi è in campo oggi sta dando il suo contributo per migliorare il calcio di domani. Ada Hegerberg continua a battersi senza sosta per la parità nel calcio femminile. Organizzazioni come Street Football x Barcelona e la scuola di calcio femminile del Barcellona stanno facendo in modo che giocatrici di ogni livello abbiano la possibilità di sperimentare le gioie e i vantaggi di questo sport meraviglioso. A Londra, il provider di formazione calcistica Level7Academy dell'ex professionista Mollie Kmita promuove programmi universitari a tempo pieno per oltre 400 atleti-studenti. Nel frattempo, nel 2021 il Grenfell Athletic FC ha fondato la compagine femminile del club, che quest'anno giocherà le sue prime partite ufficiali.

Tuttavia, non bisogna crogiolarsi nella gloria raggiunta. I progressi non si fermano mai. Bisogna puntare a maggiori opportunità professionali per le donne nel calcio, maggiori investimenti e accesso a tutti i livelli dello sport e maggiore visibilità attraverso la copertura mediatica.

È un momento decisivo per lo sport, con le atlete al centro della scena e Nike che continua a investire nella crescita del calcio. Ed è solo l'inizio.

Quest'estate rappresenta un grande traguardo per il calcio femminile e tutte le persone coinvolte in questo sport dovrebbero avere un solo obiettivo: fare ancora di più.

Never Settle, Never Done.