Consigli approvati dai coach per migliorare il dritto nel tennis

Consigli dei coach per migliorare il tuo diritto
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Padroneggiare questo colpo è un modo infallibile per migliorare le tue prestazioni di gioco.
Perfezionare il diritto è un modo semplice per migliorare le abilità sul campo da tennis.
"Dopo il servizio, forse il diritto è il colpo più importante nel tennis", afferma Michael Sowter, direttore sportivo di tennis e allenatore della squadra di tennis femminile alla Fordham University.
Il diritto è un colpo in cui la mano che impugna la racchetta da tennis è rivolta in avanti. Si tratta di una tecnica indispensabile per rispondere all'avversario con un colpo potente e controllato.
"La buona notizia è che il diritto è anche uno dei colpi che si padroneggia con più facilità", spiega Kacper Owsian, ex tennista professionista. Ed esistono svariati stili accettabili di diritto.
Detto questo, il diritto in generale si suddivide in tre fasi:
1. Apertura. Il primo passo per prepararsi a eseguire un diritto. Secondo la United States Tennis Association, è utile pensare ad anche e parte superiore del corpo come un tutt'uno quando si effettua una rotazione. Si tratta di fare uno split step e ruotare la parte superiore del corpo insieme alla racchetta.
2. Rotazione all'indietro. Una volta che hai ruotato il corpo e la racchetta, sposta quest'ultima all'indietro con il braccio formando un anello o una "C". Questa si chiama rotazione all'indietro.
3. Follow-through. Dirigi il braccio con cui impugni la racchetta verso la pallina e oltre il corpo per completare il movimento. Cioè, completa lo swing.
"Tradizionalmente, il follow-through veniva sempre insegnato sopra la spalla, ma esistono molte più varianti nel tennis moderno", afferma Sowter.
Eseguire queste fasi alla perfezione aumenta il livello di gioco. Per saperne di più, dai un'occhiata ai consigli dei coach di tennis per migliorare il tuo diritto.
1.Concentrati sulla presa
Capire come impugnare la racchetta è indispensabile per un colpo di diritto senza interruzioni. Secondo Sowter, come e dove impugnare la racchetta determina, in sostanza, la velocità e il movimento di slancio. La tua presa influisce sulla potenza con cui colpisci la pallina e sulla direzione.
Puoi provare varie impugnature per il diritto, ciascuna con i suoi lati positivi e negativi. Sperimentale tutte per vedere se ce n'è una che preferisci rispetto alle altre.
Per mettere in pratica le varie prese, dovresti conoscere le smussature della racchetta da tennis.
Il manico della racchetta da tennis ha otto lati, chiamati anche smussi. Guarda la parte inferiore del manico della racchetta per vedere il numero dello smusso. Lo smusso uno è quello che si trova all'estremità quando la lama della racchetta è perpendicolare al pavimento. Le smussature sono numerate in senso orario per i destri e in senso antiorario per i mancini. Quindi, i destri ruotano il manico in senso orario con lo smusso due rivolto verso l'alto. I mancini ruotano il manico in senso antiorario per ottenere lo smusso due.
- Impugnatura Continental. Alcuni la conoscono come "presa a mannaia" perché sembra che si stia afferrando un'ascia. Per utilizzarla, chi usa la destra posiziona il polpastrello dell'indice sul secondo smusso, chi usa la sinistra sull'ottavo smusso. Poi stringi l'estremità della racchetta con il palmo della mano afferrando il manico con le dita.
- Impugnatura Eastern. L'impugnatura Eastern si impara con più facilità ed è utile per cambiare velocemente la presa, ma ha un topspin inferiore (un rapido movimento rotatorio in avanti impresso alla pallina) rispetto alle altre impugnature. Per ottenere un'impugnatura Eastern, i destri appoggiano il polpastrello dell'indice sul terzo smusso e i mancini sul settimo smusso. Stringi l'estremità della racchetta con il palmo avvolgendo le dita intorno al manico.
- Impugnatura Semi-Western. All'inizio l'impugnatura Semi-western appare più scomoda, ma genera un topspin maggiore rispetto alle altre prese. Per farla, i destri posizionano il polpastrello dell'indice sul quarto smusso e i mancini sul sesto smusso. Stringi l'estremità della racchetta con il palmo avvolgendo le dita intorno al manico.
- Impugnatura Western. L'impugnatura Western ti permette di creare un topspin di gran lunga superiore. Tuttavia, è difficile da imparare per i principianti. Per ottenere un'impugnatura Western, sia destri che mancini posizionano il polpastrello dell'indice sulla quinta smussatura. Stringi l'estremità della racchetta con il palmo avvolgendo le dita intorno al manico.
- Impugnatura Continental. Alcuni la conoscono come "presa a mannaia" perché sembra che si stia afferrando un'ascia. Per utilizzarla, chi usa la destra posiziona il polpastrello dell'indice sul secondo smusso, chi usa la sinistra sull'ottavo smusso. Poi stringi l'estremità della racchetta con il palmo della mano afferrando il manico con le dita.
2.Perfeziona la tua posizione
"La tua posizione, cioè quella dei piedi prima che tu colpisca la pallina, è fondamentale per un diritto potente", spiega Diana Bukajeva, istruttrice di tennis di Life Time ed ex allieva e giocatrice di tennis presso la Stetson University.
"Scegliere la posizione corretta è fondamentale per garantire un corretto trasferimento e bilanciamento del peso e coprire il campo in modo più efficiente", afferma.
Ci sono quattro posizioni della linea degli appoggi nel tennis: neutrale, chiusa, semichiusa e aperta.
- Neutral stance. Bukajeva spiega che si tratta di un tipo di posizione utilizzata di frequente quando si effettua il diritto. Per posizionarti, metti i piedi perpendicolari alla rete. È ideale per tiri e riprese a brevi distanze quando ci si trova vicino alla rete perché è la posizione perfetta per spostare il piede posteriore in avanti e colpire la pallina.
- Closed stance. Nella closed stance, entrambi i piedi ruotano oltre 90 gradi dalla rete, con il piede posteriore dietro il piede anteriore rispetto alle anche. Per eseguire questa posizione bisogna ruotare tantissimo l'anca per colpire la pallina. Non è molto utilizzata per il diritto.
- Semi-open stance. La semi-open stance è anch'essa poco usata per il colpo di diritto. Posiziona i piedi in diagonale rispetto all'obiettivo. I destri hanno il piede sinistro avanti, entrambi i piedi formano un angolo di 45 gradi con la rete in modo che le anche rimangano semi-aperte.
- Open stance. "Questa è un'altra posizione che si usa abitualmente per il diritto", spiega Sowter. È una posizione in cui i piedi sono paralleli alla rete, e le anche e le punte dei piedi sono rivolti in avanti. Ti aiuta a colpire le palline da tennis veloci, alte e profonde.
- Neutral stance. Bukajeva spiega che si tratta di un tipo di posizione utilizzata di frequente quando si effettua il diritto. Per posizionarti, metti i piedi perpendicolari alla rete. È ideale per tiri e riprese a brevi distanze quando ci si trova vicino alla rete perché è la posizione perfetta per spostare il piede posteriore in avanti e colpire la pallina.
3.Rilassamento
È facile irrigidirsi quando si praticano sport multidimensionali come il tennis.
"Devi pensare a tante cose diverse alla volta tanto che ti dimentichi di respirare e, di conseguenza, ti accartocci come una pallina", aggiunge Sowter. Ma puoi migliorare il diritto se ti rilassi un po' durante il colpo. "Il diritto è un movimento fluido, quindi più si è sciolti, migliore sarà il risultato", suggerisce Sowter.
Secondo Sowter, i segni di un colpo di diritto teso includono il sollevamento delle spalle, il mantenimento dei gomiti troppo vicini al corpo, "che mi diverto a chiamare 'braccia a coccodrillo'", e l'accorciamento della rotazione all'indietro.
Che tu stia facendo degli esercizi o giocando una partita, pensa: spalle basse e distanti dalle orecchie. Il consiglio di Sowter è di fare una pausa tra un servizio e l'altro per prendere un respiro profondo, rilassare i polsi e le spalle, e concentrarti nuovamente. Questo ti aiuterà a calmarti e a migliorare il tuo diritto.
4.Accompagnare la pallina
Quando colpisci un diritto, impegnati ad accompagnare la pallina (parliamo del follow-through), invece di fermarti una volta colpita.
"Quando colpisci la pallina, hai eseguito solo il 50% del movimento", afferma Bukajeva. Accompagnare la pallina aumenta il topspin e garantisce che voli più in alto e velocemente al di là della rete.
Quindi, come si accompagna un colpo di diritto?
"Un'immagine utile da tenere a mente è una sequenza di tre palline da tennis", spiega Sowter. "Quando colpisci, non stai colpendo solo la prima palla, ma anche la terza".
Secondo Owsian, una volta che hai accompagnato la pallina lo swing si conclude quando la racchetta oltrepassa del tutto la spalla.
5.Accumula ripetizioni di qualità
È un cliché, ma è vero: la pratica rende perfetti. Trova un partner, una macchina lanciapalle, o anche un muro (assicurati che sia solido) e inizia a esercitare il tuo diritto.
Owsian consiglia ai principianti di eseguire lo swing a vuoto (uno swing senza pallina). "Con questo esercizio creerai una memoria muscolare che ti aiuterà ad avere un'ottima tecnica sul campo da gioco", afferma Owsian.
Il suo consiglio è di esercitare lo swing a vuoto davanti allo specchio in modo da prestare attenzione alla tecnica.
Per garantire la qualità rispetto alla quantità, rivolgiti a un istruttore di tennis che potrà darti consigli sul tuo diritto. "Colpire tante palline da tennis è importante, ma se lo si fa con una tecnica mediocre, ci vorrà un po' più di tempo per migliorare", spiega Sowter.
La sua raccomandazione è di fare una lezione di tennis, un clinic di gruppo, e una partita a settimana. Finirai così per allenare i tuoi colpi tre volte alla settimana.
Testi a cura di Lauren Bedosky