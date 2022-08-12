Stile casual ma con una marcia in più

Styling a cura di: Sabrina Ionescu

Famosa per la sua grinta e la sua competitività sul parquet, Sabrina Ionescu è molto disciplinata e inflessibile. Tuttavia, lo stile personale della star della WNBA rivela una Sabrina più elastica e rilassata, amante dei look casual e delle felpe come espressione di stile.