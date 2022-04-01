Dietro ad alcuni runner ipovedenti ci sono i pacer

Una storia di running che inizia con una corda
Atlete* e atleti*
La vera protagonista di questa storia di running non è la corsa, bensì la corda che corre tra le mani di due runner e li unisce in un legame che va ben oltre la loro passione in comune.
"I benefici della corsa sulla mia vita non sono solo fisici. Correre mi permette di uscire e di non restare ad ammuffire in casa", afferma Youyou, runner ipovedente che fa parte di Lan Jingling ("Spirito dagli occhi azzurri"), un'organizzazione di beneficenza che promuove lo sport inclusivo. Ora al suo quinto anno di attività, Lan Jingling è stata fondata da un gruppo di pacer.
Nota: ogni runner ipovedente ha bisogno dell'aiuto di uno o più accompagnatori in base agli obiettivi di corsa da raggiungere. Nel caso di runner ipovedenti che si preparano per una maratona come Youyou, sono necessari almeno tre partner: il pacer, il runner guida e il runner di coda. Grazie a una chiara suddivisione dei compiti e a una tacita cooperazione, questa formazione garantisce agli atleti e alle atlete ipovedenti un'andatura costante senza rischi per la sicurezza.
Yachi accompagna Youyou come pacer da molti anni. Le prime volte che provavano a correre legati da una corda di 30 cm capitava spesso che urtassero l'uno contro l'altro, ma ora sono perfettamente sincronizzati. Quando si preparano per una gara, si uniscono a loro altri accompagnatori per completare la formazione di corsa. È un gruppo ben rodato, che insieme ha corso chissà quante volte: all'alba, al tramonto, nel gelo dell'inverno o nell'afa estiva. Fuori dalla pista, non hanno bisogno di corda o di formazione: un altro tipo di legame, questa volta invisibile, li unisce tra loro.
"Li vedo."
Quando Youyou non posta un selfie, è solo perché magari ha "i capelli fuori posto", per usare le sue stesse parole.
E non c'è da sorprendersi, perché nonostante tutto, nel mondo di Youyou non manca niente, compresa la vista. È solo il suo modo di vedere che è un po' diverso.
Youyou ha 21 anni ed è un AI data annotator, ossia una sorta di istruttore che allena l'intelligenza artificiale a comprendere meglio le esigenze dell'essere umano.
Di fronte al mondo reale, invece, è lui l'allievo pieno di curiosità, che vuole capire e provare tutto.
Gli piace fotografare i momenti più belli della vita. Con l'aiuto dell'assistente vocale, è diventato un mago della fotografia con il suo smartphone. Scatta selfie con gli amici, foto divertenti dei suoi viaggi, immagini delle sue corse mattutine e di litorali battuti dal vento.
Attivissimo online, Youyou organizza spesso incontri offline tra runner. Anche se non può vedere i loro volti, gli bastano poche parole per capire subito chi sono le persone con cui ha scambiato messaggi vocali online. "Li vedo", insiste.
La corda
La corsa è un'altra finestra attraverso la quale Youyou può "vedere" il mondo.
Oltre a Yachi, ad accompagnare Youyou ci sono anche Yao Ying e Xiao Yu'er del gruppo Lan Jingling. Non corrono con lui solo nelle manifestazioni ufficiali, ma anche in allenamento, per aiutarlo a migliorare sempre di più e a raggiungere i suoi obiettivi personali.
In allenamento è Yao Ying a correre davanti, mentre Yachi è sulla sinistra di Youyou e Xiao Yu'er chiude la formazione. Guardandoli da dietro, sembrano circondare Youyou, ma in realtà è la forza indistruttibile dell'amicizia a circondare tutti loro.
"Per garantire la sicurezza e ottenere risultati sempre migliori, i pacer devono essere più veloci dei runner ipovedenti", afferma Yachi. È lui che corre da più tempo con Youyou e ci spiega che hanno dovuto lavorare sodo per arrivare a una vera e propria "connessione", non solo dal punto di vista fisico.
Quando corrono, una corda blu lunga 30 cm collega il polso sinistro di Youyou alla mano destra di Yachi. Si muovono all’unisono, come allo specchio, usando la corda come forma di comunicazione.
Quando la lunghezza della falcata e l'andatura di Yachi e Youyou sono uniformi, la corda resta naturalmente lenta; in questo modo sanno che sono perfettamente in sincronia. "Quando due persone corrono allo stesso ritmo, non serve fare tanti discorsi sulla corsa", afferma Yachi.
Un legame che arricchisce entrambi
Yachi ci spiega che, grazie al sistema della corda, correre non è più un'impresa solitaria. Mantenere la corda alla tensione giusta richiede un duro allenamento anche da parte sua, perché deve essere in grado di affrontare ogni tipo di situazione. E non lo fa per beneficenza: "Il vantaggio è reciproco: anche se io lo aiuto a migliorare, lui mi spinge a perseverare e a essere forte".
Molto più che runner
Anche se Youyou ritiene che le persone oggi "vivano" letteralmente sui loro smartphone, i suoi amici sono molto reali.
"Yachi, Yao Ying e Xiao Yu'er sono più che altro guide che mi accompagnano a esplorare il mondo", afferma. E se da un lato la corsa gli permette di uscire di casa, lo invoglia anche a stare con i suoi amici.
Insieme si divertono con il karaoke, provano nuovi ristoranti e vanno fuori città perché Youyou possa sentire rumori diversi. "Dopo tutto questo tempo, non sono più solo un partner di corsa, ma anche un amico, un membro della famiglia", afferma Youyou.
Non corrono solo per allenarsi, ma anche per stare insieme da buoni amici.
Quando vanno a mangiare fuori, Youyou non ama i ristoranti che rivolgono troppe attenzioni alla sua disabilità. Le considera eccessive e lo fanno sentire a disagio.
Yachi, Yao Ying e Xiao Yu'er sanno quanto Youyou desideri provare nuove esperienze, così si ingegnano in tutti i modi per fargli vivere sensazioni sempre diverse.
A volte lo portano sul litorale per fargli sentire la potenza del vento che arriva dal mare e oltrepassano le barriere di sicurezza per fargli provare l'adrenalina di trovarsi lì. Poi fanno ancora qualche passo e corrono un po'.
In fisica, quando onde sonore della stessa lunghezza si incontrano tra loro, risuonano alla stessa frequenza e producono oscillazioni più forti. È proprio questo il tipo di risonanza che c'è tra Youyou, Yachi, Yao Ying e Xiao Yu'er. Continuando a correre con queste vibrazioni, le loro possibilità sono infinite. Al di là dei risultati ottenuti e delle gare che li aspettano, il running li ha fatti incontrare e prendere la stessa direzione: l'ignoto. Un risultato che già di per sé è straordinario.