Correre dopo aver mangiato: quanto tempo aspettare?

Non esistono prove scientifiche che correre (o praticare qualsiasi altra attività fisica intensa) dopo i pasti faccia male alla salute. Quindi puoi correre a stomaco pieno? Certamente. Ma la vera domanda è: te la senti di farlo? Probabilmente no.



Il problema è che la digestione, così come l'esercizio fisico, implica un incremento di flusso sanguigno. Dopo mangiato, questo si concentra negli organi interni, prediligendo quelli dell'apparato digerente, per permettere al corpo di assimilare il cibo. Gli studi suggeriscono che questo aumento di sangue raggiunge il suo apice dopo 20-40 minuti e dura per circa 90-120 minuti.



Ma quando inizi a fare esercizio, quel flusso viene deviato verso i muscoli sotto sforzo per rifornirli dell'ossigeno e del carburante di cui hanno bisogno, privando gli organi preposti alla digestione del sangue richiesto per scomporre ed elaborare il cibo.



Secondo un documento di posizione del 2017 pubblicato dall'International Society of Sports Nutrition (ISSN), mangiare poco prima di fare attività fisica può sovraccaricare l'apparato digerente e portare a crampi e malessere. Se corri dopo aver mangiato, potresti anche accusare gonfiore, nausea o spossatezza.



Dal momento che questi effetti sono frequenti, esistono delle regole molto generali ma ampiamente condivise che i runner adottano per stabilire quando correre dopo un pasto. Le linee guida dipendono da quanto mangi prima di correre.

Se consumi un pasto abbondante (indicativamente 600 calorie o più), aspetta 3-4 ore

(indicativamente 600 calorie o più), aspetta 3-4 ore Se consumi un pasto contenuto (indicativamente 300-400 calorie), aspetta 1-2 ore

(indicativamente 300-400 calorie), aspetta 1-2 ore Se consumi uno spuntino (indicativamente 100-200 calorie), aspetta circa un'ora

Sebbene rappresentino una buona base di partenza, queste regole non valgono per tutti i runner. In genere, le linee guida dell'ISSN e le ricerche precedenti supportano queste indicazioni, ma gli autori degli studi spesso precisano anche che i tempi da rispettare per fare esercizio dopo i pasti variano da atleta ad atleta, perché la tolleranza di ogni persona è diversa.