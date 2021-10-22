Sopra le nuvole: campi sui tetti di Hong Kong
Innovazione
Un case study che spiega come il design innovativo può connettere generazioni, ispirare comunità e contribuire a rendere lo sport più inclusivo.
"Tutto nasce da un'idea" è una serie dedicata alle innovazioni rivoluzionarie nell'ambito dello sport, del benessere e delle prestazioni.
A scuola, Melody Siu si confrontò con un piccolo dilemma: amava la scienza tanto quanto l'arte. Alla fine, ha scelto entrambe. "Quando si immagina un futuro [che combini] queste due discipline, è logico che il risultato sia qualcosa di simile l'architettura", afferma parlando del suo percorso professionale.
Oggi, in qualità di senior architectural designer per lo studio One Bite Design di Hong Kong, Melody coniuga arte e scienza ogni giorno. Sulla sua scrivania passano progetti di ogni tipo relativi agli spazi pubblici: da tranquilli negozi di tè a vivaci hall di hotel, fino a campi da basket sul tetto di varie case popolari della regione.
Ogni incarico prevede una serie di considerazioni specifiche, per questo la prima volta che Melody e il suo team hanno accettato di riprogettare un campo da basket, hanno dovuto imparare dall'esperienza. Dopo aver completato quattro progetti di questo tipo, hanno identificato alcune regole funzionali di base. Considerale come un playbook del designer di campi sportivi:
- Punta alla durabilità. Nel caso degli spazi pubblici, l'estetica deve andare di pari passo con la longevità. "Devi scegliere il colore di base giusto per il parquet, in modo che non si graffi o si segni facilmente", afferma Melody.
- Sfrutta al meglio lo spazio limitato. Il basket è così popolare a Hong Kong che i giocatori spesso devono attendere anche un'ora per partecipare a una partita. Più campi si riescono a fare entrare nella superficie di un playground, più persone possono giocare.
- Collabora con le comunità. Perché possano funzionare al meglio, i campi sportivi devono essere progettati in base a specifiche appropriate. Non essendo esperti di basket, nel momento in cui hanno iniziato questi progetti Melody e il suo team si sono rivolti a persone competenti in materia.
- Lavora con ciò che hai a disposizione. Ristrutturare una struttura esistente non è come partire da zero. Saper risolvere i problemi in modo creativo e riuscire a trarre vantaggio dai vincoli diventa fondamentale per la riuscita del progetto.
Guarda il video qui sopra per scoprire come designer, atleti e amanti del basket stanno collaborando per dare nuova vita a campi pubblici in tutta Hong Kong. Di seguito, dai un'occhiata al riepilogo dei loro progetti recenti (sono anche ottimi posti per fare qualche tiro).
Campo di Kai Yip: il potere della collaborazione
Dentro o fuori dal campo, è la squadra a vincere. Questo primo progetto di ristrutturazione ha portato Melody e il suo team di One Bite a collaborare con i colleghi designer di SLAB, una community per amanti del basket di Hong Kong. Insieme, hanno diviso le responsabilità in modo efficiente: SLAB ha definito visivamente lo spazio con grafiche e colori ispirati allo skyline della città di notte e ha provveduto al design del campo principale, mentre One Bite ha trasferito questi elementi visivi in un'area di gioco all'aperto e ha gestito le attività di riparazione per elementi come una copertura superiore che consente agli atleti di continuare a giocare durante la stagione delle piogge. Il risultato è un'opera d'arte funzionale che è più della somma delle sue parti.
Campo di Tsing Yi: orgoglio locale
"[I campi] di Hong Kong sono di solito rossi e verdi, molto tipici e monotoni", afferma Melody parlando dei lavori di verniciatura standard utilizzati per la maggior parte delle aree di gioco pubbliche. Questo è ciò che rende la nuova versione dai colori accesi del campo di Tsing Yi ancora più sorprendente. Anche se si tratta di un upgrade relativamente semplice e puramente estetico, ha comunque l'obiettivo di lasciare il segno grazie a un linguaggio del design particolarmente legato al luogo: le forme richiamano la topografia dell'isola Tsing Yi e la palette è ispirata a un famoso pesce locale. "Spero che i residenti avvertano un senso di identità, partecipazione e anche orgoglio", afferma Melody, riflettendo su come il design è visibile dalle finestre degli appartamenti in tutta la zona.
Campo di Siu Hei: creare relazioni
In occasione del primo sopralluogo in questo spazio, il team di One Bite trovò la struttura a due livelli non solo malmessa, ma anche scollegata, con barriere che separavano il campo superiore da quello inferiore. La prima cosa da fare era una trasformazione funzionale, che aprisse lo spazio con un'area simile a una tribuna per permettere agli utenti di circolare liberamente. Dopodiché era necessario rendere lo spazio multiuso e multigenerazionale. Considerata la posizione del campo, situato su case popolari che ospitano persone con età e interessi diversi, il team di design ha sfruttato al meglio gli spazi, includendo un sentiero per camminare, pneumatici su cui arrampicarsi, campi da basket e persino un'area di "gioco libero" progettata per incoraggiare il movimento creativo dei bambini. Per garantire che la segnaletica del campo fosse corretta e pronta per il gioco regolamentato, Melody e la squadra hanno consultato un'organizzazione locale, la Hong Kong Playground Association, per un input pratico.
Campo di Ming Tak: promuovere il gioco femminile
Trovare il tempo e il modo di giocare nei campi da basket affollati di Hong Kong è difficile per chiunque, soprattutto per le giocatrici, che non sempre sono le benvenute o non vengono prese sul serio. Insieme a partner interni alla comunità, il team di One Bite si è impegnato a creare uno spazio inclusivo in cui permettere ad atleti di qualsiasi genere di giocare e sentirsi accolti. "Il tema è la priorità alle ragazze", spiega Melody parlando della strategia creativa che il suo team ha applicato al campo di Ming Tak. "Vogliamo creare uno spazio sicuro per gli atleti, soprattutto per le ragazze, in cui godersi lo sport senza preoccupazioni". Questi valori si riflettono nel nuovo design, ad esempio nella sfumatura dei colori, che rappresenta uno spettro non binario di identità di genere, e nell'audace grafica centrale a forma di "W" in uno dei due campi, che dichiara che le donne lì hanno la precedenza.
Ti va di giocare? Al momento della redazione di questo articolo, i campetti pubblici sono chiusi a intermittenza a causa della pandemia, ma ecco una panoramica che mostra i quattro campi a Hong Kong, così potrai andare a cercarli quando sarà sicuro farlo!
Aggiornamento! Nike ha recentemente collaborato con alcune organizzazioni locali per ristrutturare un altro campo comunitario a Hong Kong: realizzato con 20.000 paia di sneaker usate tramite il programma di riciclo Nike Grind, sembra un luogo fantastico in cui giocare. Scopri di più sul campo Shek Lei Grind su Nike News.
Video: Azsa West
Testo: Brinkley Fox
Fotografia: Victor Cheng