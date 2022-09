Se hai acquistato un prodotto realizzato con Nike Forward, sai già bene quanto sia speciale. È morbido, leggero e ti avvolge in modo incredibile. Inoltre, le emissioni di carbonio nella produzione sono inferiori del 75%, in media, rispetto a quelle del tradizionale fleece in maglia.



Per far sì che Nike Forward mantenga un look sempre nuovo negli anni a venire, è essenziale tenere a mente alcune semplici linee guida per la cura del prodotto. Se te ne prenderai cura, Nike Forward ricambierà prendendosi cura di te.

Lava i capi Nike Forward in acqua fredda. Questo è fondamentale per preservare la struttura del materiale e prevenire il restringimento. Metti ad asciugare i capi Nike Forward su una superficie piana. Evitare l'asciugatrice e posare i capi su una superficie è importante per mantenere intatte forma e struttura. Fai attenzione all'eventuale formazione di pelucchi sul materiale e utilizza una spazzola o un pettine per tessuti per eliminarli. La formazione di pelucchi è il risultato dell'esclusiva struttura di Nike Forward ed è un aspetto normale del ciclo di vita del materiale.

Seguendo queste linee guida per la cura del prodotto, i capi Nike Forward manterranno intatto il loro look esclusivo all'interno del tuo guardaroba. Inoltre, prendersi cura dei propri capi sprecando meno energia nel processo di lavaggio è un vantaggio per il pianeta e per tutti noi.