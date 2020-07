Podcast Trained: LeBron James

Grandi non si nasce, si diventa con l'allenamento. È ispirandosi a questo principio che la serie di podcast "Trained" di Nike esplora l'avanguardia del fitness olistico per aiutarti a migliorare come trainer o atleta. Sintonizzati per scoprire le innovazioni, gli approfondimenti e le tendenze più recenti del mondo del training secondo gli esperti del settore.



In questo episodio, LeBron e il suo trainer Mike Mancias ci illustrano l'approccio mirato che ha strutturato la loro routine di allenamento: come hanno imparato a migliorare il sonno di LeBron, il loro metodo di recupero attraverso l'idroterapia a contrasto e la meditazione come parte integrante del programma. Perché per LeBron e Mike, l'allenamento non è fatto solo di palestra, è uno stile di vita tutto da pianificare.