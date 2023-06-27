Cinque outfit da donna per giocare a golf
Consigli di stile
Perfeziona il tuo stile di gioco con questi look eleganti e pratici.
Quando ti prepari per una giornata sul green, metà del divertimento sta nella scelta dell'outfit, anzi, nell'indossare un outfit carino da donna per il golf.
Certo, anche l'efficacia del colpo di partenza e la precisione nel mandare in buca meritano un applauso, ma saranno più apprezzati se sfoggi un completo da golf elegante. E, se non hai ancora tanta esperienza nel golf, un outfit grazioso e adeguato ti darà sicurezza: un look vincente può aiutarti anche a vincere la partita, non credi?
Spoiler: i migliori outfit da golf vanno oltre l'estetica del country club. Tessuti ad alte prestazioni, scarpe solide, silhouette versatili e vari accessori, come le visiere o i guanti, saranno i benvenuti. Tuttavia, non si tratta solo di stile e preferenze personali. Nei campi da golf privati in genere si rispettano dress code molto formali, mentre in altri valgono regole implicite del mondo del golf che promuovono un look classico ma anche sportivo.
Nei migliori outfit da donna per il golf, lunghezza e precisione sono di solito imprescindibili. In altre parole: shorts, gonne, abiti e skorts devono essere sopra il ginocchio, ma non se sono capi da bambina. Camicie e magliette con colletto, a manica lunga, corta, o smanicate, sono la norma. Tuttavia, si può indossare in genere qualsiasi top, felpa con cappuccio o maglia da golf sobria, con scollo più alto. Wow, quante regole!
Poiché sono molti gli aspetti da considerare, e devi concentrarti sul gioco, ti suggeriamo cinque outfit da donna dal design accattivante. Scegline uno per la prossima partita e dai il meglio di te.
Cinque outfit Nike da donna per il golf
1.Polo smanicata + Shorts + Sneakers da golf
Nell'outfit da golf per le giornate calde una polo smanicata non può mancare. Gli shorts da golf da donna, oltre a essere un classico, sono l'opzione migliore quando non ti va di indossare una gonna. Il tessuto è il dettaglio più importante da considerare nella scelta di questi capi. Per non rinunciare al comfort e alla concentrazione, scegli versioni realizzate in materiali traspiranti. Le moderne sneaker da golf dalla finitura minimalista offrono una trazione ottimale dal tee al green. Non dimenticare la crema solare.
2.Maglia a manica lunga + Felpa con cappuccio + Pantaloni
Quando fa freddo, un giro di 18 buche può essere impegnativo. Meglio vestirsi in modo adeguato, indossando pantaloni e strati caldi, come una maglia a manica lunga e una felpa con cappuccio. Ricorda di scegliere tessuti resistenti al vento e idrorepellenti. Chi gioca da più tempo conosce l'intensità con cui il vento può soffiare sul green.
3.Polo a manica corta + Pantaloni + Giacca
Quando partecipi a un torneo, sfodera tutta la tua grinta con un classico outfit da golf. Una polo a manica corta va sempre bene. E lo stesso vale per i pantaloni dal taglio classico che offrono libertà di movimento: una combinazione davvero azzeccata. Naturalmente, ogni giocatrice esperta sa che una giacca da golf è indispensabile per mandare la palla in buca restando al caldo quando fa freddo.
4.Abito + Visiera + Maglia pullover
Un abito da golf è un capo sempre attuale: nel guardaroba di una golfista equivale a un par. A tinta unita o con stampa classica (vichy o a righe?), con questo pratico outfit, deliziosamente semplice, otterrai sicuramente un birdie. Aggiungi le scarpe, i guanti, la visiera e magari, nei giorni più freddi, un capo caldo a manica lunga. In più, tra tante polo e capi color khaki, questo outfit non passerà di certo inosservato. Se non riesci a trovare un abito da golf appropriato, va benissimo anche un versatile abito sportivo abbinato a una giacca o a una felpa.
5.Gonna + Polo + Sneakers da ragazza
Per una professionista del golf in erba? Una gonna da golf a pieghe e una polo sono capi versatili da indossare in varie combinazioni man mano che la tua collezione (e le tue capacità) aumentano. Per completare il look, un paio di sneakers da golf aggiungeranno freschezza e supporto.
Testo di Laura Lajiness Kaupke