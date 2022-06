I migliori short da running Nike da donna

Gli shorts da running standard sono spesso realizzati in materiali leggeri come il poliestere e hanno una fascia elastica in vita per una sensazione di comfort e relax. Per molte persone questo tipo di shorts è un capo indispensabile, ma se vuoi eliminare le irritazioni, provane un paio aderenti. I modelli in stile ciclista aiutano infatti a ridurre l'attrito tra il tessuto e la pelle. Per evitare che gli shorts risalgano sulla gamba, scegli un modello a lunghezza media. Inoltre, molti shorts da running Nike aderenti hanno tasche laterali per riporre facilmente telefono, chiavi o tessere.