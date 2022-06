Le migliori scarpe per la corsa sulla lunga distanza

Ogni parte di una scarpa da corsa sulla lunga distanza può essere progettata in modo diverso per adattarsi a diversi tipi di andatura, condizioni meteorologiche, stili di corsa e pesi del corpo. Le caratteristiche ideali per chi si cimenta per la prima volta in una maratona saranno differenti da quelle di un runner esperto sulla lunga distanza che punta a battere il suo record personale. Quindi può essere utile considerare ogni elemento e decidere quali sono le caratteristiche più importanti per te.



Punta più larga

Molti runner sulla lunga distanza cercano una punta più larga nelle loro scarpe, perché il piede può gonfiarsi dopo chilometri di corsa sull'asfalto. Una punta più larga può anche favorire la circolazione d'aria intorno alle dita e all'avampiede per mantenere i piedi freschi quando fa caldo. Inoltre, consente di indossare calze più spesse quando fa freddo.



Supporto stabile per il tallone

È abbastanza normale che la postura peggiori nell'ultimo tratto di una corsa lunga. Un supporto stabile per il tallone può aiutare a mantenere il corretto allineamento. È importante scegliere un supporto per tallone che sia abbastanza profondo per evitare slittamenti. Ai runner che tendono a sollecitare molto il tallone si consiglia un'imbottitura leggermente rinforzata in quest'area.



Area mediale e avampiede con ammortizzazione

Un'ammortizzazione affidabile contribuisce ad assorbire gli urti e a preservare l'elasticità del corpo quando i chilometri cominciano a pesare. Si possono trovare elementi ammortizzanti in diverse parti della scarpa. L'ammortizzazione dell'area mediale è spesso utile per chi tende all'iperpronazione e ha bisogno di maggiore stabilità. L'ammortizzazione dell'avampiede è spesso consigliata per chi atterra su questa zona.



È inoltre importante assicurarsi che l'ammortizzazione sia resistente e mantenga la sua reattività nel tempo. Cerca quindi materiali high-tech come Nike ZoomX, una schiuma tradizionalmente usata nell'innovazione aerospaziale. Ora questa tecnologia viene impiegata nell'intersuola Nike ZoomX e offre un ritorno di energia dell'85%, il più elevato di qualsiasi altra schiuma Nike, per garantire una sensazione di propulsione a ogni passo senza peso aggiuntivo.



Tomaia traspirante

La maggior parte dei runner sulla lunga distanza cercherà una tomaia morbida e traspirante. Durante le Long run i tuoi piedi probabilmente suderanno e una maggiore ventilazione può contribuire a ridurre il rischio di irritazioni e vesciche. Tuttavia, i runner che si allenano in condizioni molto rigide o umide potrebbero avere bisogno di almeno un paio di scarpe con una tomaia più protettiva per proteggere il piede dagli agenti atmosferici. Per ottenere il meglio dei due stili, scegli il materiale VaporWeave di Nike. Non è solo incredibilmente leggero, ma anche stabile e resistente all'acqua.



Suola resistente

Durante le Long run, la suola della scarpa è molto sollecitata. Cerca scarpe da corsa sulla lunga distanza che abbiano un battistrada aderente e un'ottima trazione per tutte le condizioni meteo.



Peso della scarpa

Infine è importante prendere in considerazione il peso della scarpa. I runner più leggeri e veloci che puntano al podio avranno bisogno di una scarpa più leggera con meno ammortizzazione per migliorare la mobilità e la velocità. Di solito, queste scarpe offrono una maggiore sensibilità del suolo per aumentare la reattività e il ritorno di energia. Chi invece punta semplicemente a terminare una maratona o a battere il proprio record personale scoprirà che l'ammortizzazione supplementare è essenziale quando si cerca una scarpa che ti porta fino al traguardo.