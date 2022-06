Le migliori scarpe da running Nike per bambini

Per i bambini, fare movimento vuol dire giocare, esplorare e divertirsi. Ma il movimento è importante anche per la loro salute e la loro crescita. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i bambini e gli adolescenti dai 5 ai 17 anni dovrebbero fare circa un'ora al giorno di attività fisica aerobica medio-intensa. Un'attività che può assumere forme diverse: dal gioco non strutturato nel tempo libero alle passeggiate o le escursioni in bicicletta in famiglia, agli sport di squadra organizzati.

Secondo il Centers for Disease Control and Prevention, esistono molti modi per coinvolgere i bambini nel gioco attivo e orientare il loro atteggiamento nei confronti dell'attività fisica. Eccone alcuni:

Rendere divertente l'attività fisica prediligendo attività che piacciono ai bambini

Inserire l'attività fisica nella routine quotidiana familiare facendo passeggiate o giochi tutti insieme

Portare i bambini in luoghi dove possono fare movimento, come parchi, campi da calcio o da basket pubblici

Favorire l'utilizzo di attrezzature che incoraggino l'attività fisica

