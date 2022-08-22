Le migliori fasce da running Nike

Le fasce Nike sono pensate per semplificarti la vita qualuque sia il tuo sport e la tua attività: in sostanza, sono fatte per resistere al movimento continuo e al sudore.

Le migliori fasce da running devono contenere materiali traspiranti per velocizzare l'evaporazione del sudore dal viso ed evitare che entri negli occhi. Hanno anche un'eccellente vestibilità: aderiscono quanto basta per non scivolare durante una corsa, ma non tanto da provocare mal di testa.

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