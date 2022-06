Di quali capi da allenamento per maternità ho bisogno?

La crescita del pancione non è l'unico cambiamento che la gravidanza porta con sé. Devi infatti fare i conti, tra le altre cose, anche con mani e piedi gonfi e seno più pesante. Ma ciò non significa che devi accontentarti di indossare capi da allenamento scomodi o non adatti alla tua figura. Il tuo corpo sta già lavorando sodo per dar vita a un bambino, quindi perché scegliere un abbigliamento sportivo che gli renda le cose ancora più difficili?

Scegliere capi per la maternità comodi può influire enormemente sul modo in cui ti senti durante l'allenamento. La maggior parte dei capi sportivi per la maternità è caratterizzata da tessuti elasticizzati e materiali traspiranti, oltre che da design funzionali per le donne che allattano.

Detto questo, non è necessario fare acquisti nella sezione maternità per trovare l'abbigliamento da allenamento più adatto a te. Nonostante si senta spesso dire che gli indumenti per la maternità vestono perfettamente le taglie pre-gravidanza, è difficile prevedere con esattezza quanto crescerà il tuo pancione nei prossimi mesi o che cosa ti starà bene, perciò è meglio provare i capi prima di acquistarli.

"In alternativa, puoi ordinare online più taglie diverse e se l'opzione più comoda è una taglia che non avresti mai pensato di indossare, ricorda che stai facendo crescere un essere umano e ti meriti di sentirti a tuo agio", spiega Cassie Shortsleeve, coach di salute perinatale, educatrice, nonché fondatrice di Dear Sunday, una piattaforma online per donne in gravidanza e neomamme.

Puoi ottenere una buona vestibilità anche acquistando taglie più grandi rispetto a quelle che utilizzi di solito per l'allenamento. "A volte sono necessari vestiti per la maternità, altre volte va bene anche indossare abiti normali di taglie più grandi", afferma Shortsleeve.

Per aiutarti a sudare con il massimo comfort (e stile) durante gli allenamenti prenatali, ti proponiamo una guida che ti aiuterà a riempire il tuo guardaroba con gli abiti e gli accessori per la maternità indispensabili per l'allenamento.