Scopri i principali consigli per l'allenamento della stella del calcio Alex Morgan

La due volte campionessa del mondo Alex Morgan ha sempre affrontato le sfide dando il massimo. Nel 2019, la nazionale femminile degli Stati Uniti ha infranto record di pubblico, record di goal e barriere. Nel 2020 Morgan ha mantenuto il ritmo con grandi cambiamenti, dando alla luce la sua prima bambina e trasferendosi dall'altra parte del mondo per unirsi al suo nuovo club, il tutto nel bel mezzo di una pandemia globale. Come prima ospite del 2021 del podcast "Trained", l'attaccante parla con Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, di come ha mantenuto la massima concentrazione anche quando ha dovuto smettere di giocare, e ci mostra routine giornaliere di alimentazione e allenamento che potrebbero aiutarci a non perdere di vista i nostri obiettivi.