Le migliori borse Nike per articoli da basket
Guida all'acquisto
Organizzati per tutta la stagione con questi borsoni e zaini Nike per cestisti.
Che si tratti di più divise per una trasferta con la squadra o di articoli pratici da prendere velocemente per una partita improvvisata, per decidere quale borsa da basket faccia al caso tuo devi pensare a come ti alleni e al tipo di partite che giochi.
Qualunque sia il tuo stile, Nike offre una vasta gamma di borse da basket per tenere in ordine i tuoi articoli e portarli facilmente con te. Usa questa guida per trovare una nuova borsa da basket.
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Le migliori borse Nike Basketball
1.Per partite di alto livello (e maggiore capienza): borsone da basket Nike Elite
Se hai bisogno di una borsa per portare tutto con te, scegli un borsone da allenamento medio o grande (da circa 50 litri o più) per mettere tutti gli articoli in un unico posto.
Il borsone da basket Nike Elite, ad esempio, ha un ampio scomparto principale, sufficientemente grande per un pallone da basket regolamentare, un apposito spazio traspirante per le scarpe e una tasca interna extra. Il borsone presenta manici per il trasporto a mano e uno spallaccio regolabile dotato di unità Max Air per maggiore ammortizzazione.
2.Per una versatilità che dura tutto il giorno: zaini Nike Basketball
Gli zaini da basket Nike sono più piccoli rispetto ai borsoni: in genere hanno una capienza tra 25 e 32 litri per gli adulti e tra 16 e 20 litri per i bambini, con motivi ispirati ai più importanti atleti professionisti Nike.
Per maggiore comfort, scegli uno zaino con imbottitura Nike Air sugli spallacci (per evitare un peso eccessivo sulle spalle quando è pieno), spazi separati per le scarpe e scomparti foderati in alluminio per mantenere fresche le bevande.
Lo zaino da basket Nike Hoops Elite Pro Printed vanta tutte queste caratteristiche, oltre a una fascetta sul petto per distribuire il carico e uno scomparto interno imbottito per riporre il laptop. È quindi lo zaino ideale per tutti i giorni, soprattutto se di solito vai direttamente in palestra dopo la scuola o il lavoro.
3.Per viaggiare leggeri: sacche con laccetti Nike
È importante farsi trovare sempre pronti per raggiungere il parco o la palestra per una partita di basket improvvisata. Per quanto riguarda la capienza, forse sarà sufficiente una borsa leggera per piccoli oggetti indispensabili, come il telefono, le chiavi e una bottiglia d'acqua.
Le sacche con laccetti Nike sono ideali per queste occasioni: spesso grandi a sufficienza per un pallone da basket, sono però della dimensione giusta per portarle in spalla quando non hai molto da trasportare. Alcune sacche con laccetti hanno una tasca interna con zip facilmente accessibile per mettere al sicuro il telefono e le chiavi.
4.Per non rovinare le scarpe: borse portascarpe Nike
Se hai acquistato scarpe da basket di alta qualità per il giorno della partita, vorrai di sicuro che rimangano immacolate il più a lungo possibile. Le borse portascarpe Nike ti consentono di tenere le scarpe separate dagli altri articoli da basket, per evitare che si rovinino. L'esterno resistente della borsa preserva le scarpe da eventuali urti e deformazioni.
Il design di alcune borse richiama la classica scatola di scarpe arancione Nike, mentre altre hanno un aspetto più semplice e discreto.
Testo a cura di Greg Presto