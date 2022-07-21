La transizione al calcio professionistico secondo Jaelin Howell

Come molti di noi, Jaelin Howell ha iniziato a praticare sport prima ancora di imparare a leggere. Ma a differenza nostra, la sua carriera l'ha portata a vestire le maglie della Nazionale femminile statunitense e del Racing Louisville FC. In questo episodio, la stella emergente del calcio si unisce alla conduttrice Jaclyn Byrer per illustrare nel dettaglio tutte le fasi di questo suo percorso. Ci parlerà del vantaggio di provenire da una famiglia di atleti, delle difficoltà legate allo sport universitario e di tutto l'allenamento necessario per passare dai club all'NCAA e al professionismo. Ci racconterà inoltre cos'ha imparato dalle donne che l'hanno preceduta, cosa si prova a giocare con i propri idoli d'infanzia e che tipo di eredità spera di lasciare.