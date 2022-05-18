Come praticare la gratitudine e la gentilezza secondo Tunde Oyeneyin

Podcast Trained: Scegli la gratitudine con Tunde Oyeneyin
Coaching
Tunde Oyeneyin, atleta Nike, istruttrice di ciclismo, ex makeup artist e autrice, crede che nulla sia impossibile e ci spiega perché.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
Per Tunde Oyeneyin, la reputazione di icona del fitness ha richiesto ben 36 anni di continuo perfezionamento. Una vita e una carriera fatta di alti e bassi per questa personal trainer e istruttrice di ciclismo, che in questo episodio ci parlerà del suo percorso. Ci racconterà di come la perdita della madre l'abbia aiutata ad acquisire una maggiore consapevolezza di se stessa, del perché l'insicurezza sia un catalizzatore per il cambiamento e di come le opportunità mancate possano guidarti nella giusta direzione. La sua è una storia di gratitudine, delicatezza e realizzazione dei propri sogni.
"La vera svolta avviene quando riesco a rassegnarmi all'idea di non sapere cosa accadrà".
Tunde Oyeneyin
Atleta Nike e istruttrice di ciclismo indoor
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