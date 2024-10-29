La collezione di abbigliamento Nike Women by Yoon unisce sport, stile ed espressione di sé

"Viviamo in un mondo al femminile e volevo veicolare questo messaggio nei look da gioco di Naomi e nell'intera collezione", spiega Ahn. "Per quanto riguarda il look di Naomi, lei ha portato avanti una visione e, in quanto designer, era mio compito creare qualcosa che le permettesse di sentirsi sicura e a suo agio in campo e di essere se stessa al 100%. La collezione estende questa idea, permettendo alle donne di tirare fuori il proprio carattere e migliorare ciascuna il proprio stile personale".

Alcuni articoli della collezione Nike Women by Yoon sono disponibili su nike.com e in alcuni punti vendita Nike selezionati dal 27 agosto 2024. Sono attese altre novità.