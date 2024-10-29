La collezione di abbigliamento Nike Women by Yoon unisce sport, stile ed espressione di sé
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Moda e tennis si fondono in una nuova collaborazione tra la designer Yoon Ahn e la tennista Naomi Osaka.
- È uscita la nuova collaborazione tra Nike e la fashion designer Yoon Ahn. Nike Women by Yoon è una collezione di abbigliamento da donna che rivisita lo stile classico ispirato al tennis.
- La collaborazione vede inoltre la partecipazione di Naomi Osaka, per la quale Ahn ha disegnato divise da gioco personalizzate, diurne e serali, in occasione del rientro in campo della tennista agli U.S. Open.
- Alcuni articoli della collezione Nike Women by Yoon sono disponibili su nike.com e in alcuni punti vendita Nike selezionati dal 27 agosto 2024.
Le amanti dello sport e della moda di tutto il mondo hanno un nuovo motivo per festeggiare: l'ultima collaborazione tra Nike e la fashion designer Yoon Ahn ha dato vita a Nike Women by Yoon, una collezione di abbigliamento che coniuga femminilità e individualità con uno stile sportivo, rivisitando look classici ispirati al tennis.
I design di Ahn rivisitano modelli ispirati al tennis, giocando con colori che richiamano le divise scolastiche vintage e tagli sportivi classici, per un'estetica che evoca uno stile teen, anarchico e ribelle. La linea include cardigan, gonne da tennis, polo, giacche stile college e bra. Dettagli classici rivisitati, come le patch stile college in ciniglia e i loghi YA for Nike Court, infondono nei modelli da tennis classici un fascino contemporaneo unico. Grazie a tagli inaspettati, che coniugano fit personalizzati tradizionali con grintosi ed energici tocchi moderni, questi capi possono essere indossati in campo e nel tempo libero, insieme o singolarmente.
Un aspetto particolarmente interessante di questa campagna è la collaborazione tra Nike, Ahn e la campionessa di tennis Naomi Osaka, in campo agli U.S. Open dopo aver saltato l'edizione dello scorso anno per la nascita della figlia. Osaka parteciperà alla realizzazione di divise da gioco uniche e personalizzate, in cui prevalgono i colori verde e nero. La linea include completi da tennis, ma anche gonne e giacche con fiocchi oversize, che rappresentano lo stile di gioco distintivo della campionessa.
A proposito della sua visione in merito alle divise da gioco, Osaka afferma: "Quando scendo in campo è come se mi trasformassi e mi diverto un sacco a giocare, quindi mi piacerebbe molto trasmettere queste sensazioni a chi guarda i miei outfit".
La campagna del brand porta avanti le tematiche proposte nelle precedenti collaborazioni tra Ahn e Nike, in particolare nella collezione Nike x Ambush del 2023 ispirata al football americano, che presentava la visione peculiare di Ahn in merito a cultura pop, fandom, moda e femminilità. Con Osaka come musa e Ahn come designer della campagna, Nike mette insieme due leader rivoluzionarie, del mondo dello sport e della moda, per creare design trasformativi che mettono in luce la personalità e lo stile unico di ogni donna.
"Viviamo in un mondo al femminile e volevo veicolare questo messaggio nei look da gioco di Naomi e nell'intera collezione", spiega Ahn. "Per quanto riguarda il look di Naomi, lei ha portato avanti una visione e, in quanto designer, era mio compito creare qualcosa che le permettesse di sentirsi sicura e a suo agio in campo e di essere se stessa al 100%. La collezione estende questa idea, permettendo alle donne di tirare fuori il proprio carattere e migliorare ciascuna il proprio stile personale".
Alcuni articoli della collezione Nike Women by Yoon sono disponibili su nike.com e in alcuni punti vendita Nike selezionati dal 27 agosto 2024. Sono attese altre novità.