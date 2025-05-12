Indossa Nike KD18 e tira fuori il KD che è in te

Anche se progettata per potenziare le prestazioni e lo stile di gioco di Durant, KD18 non rinuncia al look. La silhouette rende omaggio alla tradizione delle sneakers da basket con un'estetica moderna ispirata a una fonte imprevedibile. Con spunti evidenti di Nike Terra Humara, modello di trail running della fine degli anni Novanta, KD18 fonde tratti nostalgici Nike con il gusto contemporaneo di Durant, creando il terreno perfetto per colori vivaci e materiali d'impatto.

È una sneaker che cattura l'attenzione dentro e fuori dal campo: un modello perfetto sia per giocare che per sfoggiare uno stile da cestista nel tempo libero.

KD18 è stata lanciata in vista dell'NBA All-Star Weekend come modello della collezione Nike Black Label, con un lancio iniziale di appena 1.988 paia destinate alla vendita al dettaglio: un omaggio all'anno di nascita di Durant. Se stai cercando una scarpa come KD, ulteriori modelli e colorway saranno disponibili in tutto il mondo tra aprile e maggio 2025.

Indossa Nike KD18 per assimilare un pizzico della grandezza di Kevin Durant.