Il brand Jordan lancia la scarpa da basket Luka 2

Luka Dončić ha uno stile di gioco unico nel suo genere, fatto di rapidità, controllo e visione del campo senza pari. Il team Jordan ha studiato con attenzione le giocate del campione sloveno e ha aggiornato la sua scarpa esclusiva per soddisfare al meglio le sue esigenze in campo. Il risultato: Luka 2.

Durante tutto il processo di progettazione collaborativa, il team Jordan ha analizzato il gioco multidirezionale di Dončić, noto per gli step-back, i passi laterali e le interruzioni repentine. Ne è nata una sneaker stabile e reattiva.