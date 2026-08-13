Nike Ja 4: l'ultima novità della linea di scarpe di Ja
Novità sui prodotti
La scarpa Nike Ja 4 arriva ad agosto 2026 con ammortizzazione, trazione e design aggiornati. Ecco cosa è cambiato rispetto a Ja 3, come sono le misure e dove acquistarla.
Punti chiave
- Il modello Ja 4 sarà disponibile dal 13 agosto 2026 su Nike.com e presso rivenditori selezionati.
- Ja 4 vanta diversi miglioramenti rispetto a Ja 3, tra cui una nuova struttura Ja Frame in TPU per la stabilità, una modifica alla schiuma sotto il piede, un sottopiede più reattivo e l'uso di tecnologia aptica per aumentare la resistenza, oltre a molti aggiornamenti del design.
- Nike lancerà cinque diverse colorway di Ja 4.
- Il modello Ja 4 viene lanciato insieme a "12 Time", una nuova silhouette che riflette i vantaggi che i cestisti ormai si aspettano dalle scarpe esclusive di Ja a un prezzo più basso.
Ja Morant è tornato con una nuova collezione di sneakers, aggiungendo un altro tassello al suo percorso unico nel mondo delle scarpre, che farà tremare i difensori. Nike Ja 4 è una scarpa da basket pensata per lo stile di gioco da guardia, progettata per l'esplosivo gioco laterale della superstar. Ci sono diversi aggiornamenti importanti rispetto al modello Ja 3, come il passaggio dalla schiuma ibrida ZoomX a Cushlon 3.0 presente sotto il piede, che offre maggiore stabilità, e il nuovo sistema di contenimento Ja Frame per far sentire i giocatori più sicuri.
Il modello Ja 4 sarà lanciato il 15 agosto 2026, con cinque diverse colorway disponibili, al prezzo di 125 $, con sovrapprezzi per le versioni speciali. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Non perderti Ja 4
Con ogni nuova versione della linea di scarpe Ja Morant, si cerca di rendere la scarpa più simile a Ja, la cui storia caratterizzata da grinta e perseveranza ispira la nuova generazione di cestisti. Dalle sue umili origini nella Carolina del Sud al reclutamento da parte di un'università di medio livello, il giocatore di bassa statura ha affrontato la sfida passo dopo passo.
"La presenza di Ja supera la sua altezza e vogliamo che i ragazzi di oggi abbiano la stessa mentalità. La grinta e l'intensità che dimostra ogni volta che scende in campo diventano un punto di riferimento per gli atleti che giocano con lo stesso ardore", ha affermato Monique Currie, Product Manager di Nike.
È importante sottolineare che Ja 4 si ispira a Ja tanto quanto i modelli che l'hanno preceduta. Non c'è da stupirsi che la texture spigolosa e aggressiva della tomaia sia un'espressione creativa dello stile di gioco esplosivo di Ja. In poche parole, è presente in ogni parte della scarpa.
"È molto più di una scarpa", ha detto Currie. "È un movimento e un momento: un'opportunità per gli atleti di percepire la sicurezza, la grinta e la presenza che Ja dimostra nel momento in cui scende in campo."
Cosa è cambiato da Ja 3 a Ja 4?
Nonostante l'approccio simile, ci sono alcune evidenti differenze tra Ja 4 e Ja 3. Una delle novità più importanti riguarda la configurazione dello spazio sotto il piede. Mentre il modello Ja 3 utilizzava la schiuma ibrida ZoomX, il modello 4 è passato a Cushlon 3.0 che, in combinazione con un sottopiede rialzato in schiuma Super Critical, offre un'esperienza reattiva, esplosiva e stabile. La struttura Ja Frame in TPU avvolge il piede, aiutandoti a mantenere la stabilità necessaria durante il salto, i cambi di direzione rapidi e l'attacco al canestro.
L'uso della tecnologia aptica crea un aspetto più testurizzato, offre una maggiore dimensionalità e aumenta la resistenza. Anche il motivo di trazione di precisione e aderenza sulla suola è ispirato al logo Ja, con una rappresentazione più raffinata rispetto alla scritta "JA" in evidenza sulla precedente versione della scarpa.
Quando si tratta di design, Ja 4 raggiunge un equilibrio unico. Per l'ultima versione, il team di design ha adottato un approccio più essenziale, moderno, semplice e maggiormente orientato alle prestazioni, pur mantenendo un carattere accattivante grazie all'uso di angoli netti. Parte integrante di questo approccio è la realizzazione del logo "JA" a forma di dente, ispirato al suo famoso movimento Bulldog.
"Tutti ricordano i momenti in cui Ja sembra camminare nel cielo, ma c'è anche quel movimento Bulldog: la gente tende a dimenticare quanto sia esplosivo a terra", ha affermato Leon Gu, Expert Product Designer di Nike. "Quindi volevamo riportare quella velocità al centro dell'attenzione."
Ricca di messaggi nascosti ed elementi di design unici, l'ultima novità della linea di scarpe esclusiva di Ja è stata progettata pensando sia ai giocatori di basket veterani che a quelli alle prime armi. Poco dopo uscirà 12 Time, una nuova silhouette che mantiene le caratteristiche principali che i giocatori ormai si aspettano dalle scarpe esclusive di Ja, ma a un prezzo più basso.
Informazioni sul lancio di Ja 4
Il modello Ja 4 sarà disponibile dal 13 agosto 2026 su nike.com e presso rivenditori selezionati. 12 Time sarà presentata all'inizio di settembre 2026.
La scarpa è disponibile in cinque colorway al prezzo di 125 $ al paio, con sovrapprezzi per le versioni speciali.
Domande frequenti
Quali sono le nuove caratteristiche di Nike Ja 4 rispetto a Ja 3?
Una delle novità più importanti riguarda la schiuma sotto il piede, che offre agli atleti una maggiore stabilità. Ja 4 utilizza Cushlon 3.0, un cambiamento rispetto alla schiuma ZoomX ibrida utilizzata su Ja 3, che consente ai giocatori di scattare senza esitazione e recuperare rapidamente. Sono stati apportati anche aggiornamenti fondamentali al sottopiede, una nuova struttura Ja Frame in TPU e altri dettagli di design unici.
Nike Ja 4 è una buona scelta per le guardie?
Ja 4 è pensata più per uno stile di gioco da guardia, ma in generale è adatta a qualsiasi ruolo, progettata più per uno stile di gioco che per una posizione particolare.
Quanto sono resistenti le scarpe Ja Morant?
Ja 4 è stata realizzata con particolare attenzione al supporto prolungato con materiali scelti per la loro resistenza e durata.
La calzata di Ja 4 corrisponde alla misura indicata?
Prova una mezza taglia in più per avere più spazio nell'avampiede.