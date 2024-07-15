Nike presenta la tecnologia ReactX, che punta a ottimizzare il ritorno di energia e a ridurre l'impronta di carbonio

Oggi, Nike ha rivelato la nuova versione della sua avanzata tecnologia della schiuma: ReactX. Dopo 5 anni di test, il brand di abbigliamento sportivo ha incorporato la sua schiuma aggiornata nel modello InfinityRN 4, per ottenere un maggiore ritorno di energia rispetto alla schiuma Nike React, la tecnologia usata in precedenza per le scarpe di questa collezione.

Oltre a offrire ottime prestazioni nel running, questa schiuma contribuisce anche a ridurre l'impronta di carbonio generale di Nike. In un comunicato stampa, che ha annunciato questi aggiornamenti, si legge: "ReactX è progettata per ridurre del 43% l'impronta di carbonio di un paio di intersuole, grazie alla minore quantità di energia utilizzata nel processo produttivo e all'aumento del ritorno di energia, pari al 13%".

Per raggiungere questo risultato, lo staff di Nike ha monitorato gli sviluppi ed eseguito test per 5 anni, durante i quali sono stati presi in considerazione diversi metodi produttivi, tutti con l'atleta al centro del design. Il team di designer ha anche valutato come poter contribuire a ridurre l'impronta di carbonio del processo produttivo.