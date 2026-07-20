Con la collezione Nike Football x LEGO® in versione kids, il calcio è ancora più divertente
Novità sui prodotti
Nike Football e LEGO Group hanno collaborato a una divertente collezione per bambini e bambine che celebra la cultura del calcio, con una reinterpretazione in stile LEGO® di popolari modelli di scarpe Nike Football e delle iconiche sneakers Air Max 95, oltre a divise da calcio e capi sportswear coordinati.
- La collezione Nike Football x LEGO® propone scarpe da calcio stravaganti e scarpe e abbigliamento per bambini ispirati al calcio, caratterizati da colori vivaci, grafiche divertenti e accattivanti stampe e motivi animalier ispirati alle creazioni LEGO.
- La collezione include le scarpe da calcio Jr. Mercurial e Jr. Tiempo Streetgato, due nuove versioni per bambini di Air Max 95, divise da calcio e sportswear ispirato al calcio.
- Le maglie e gli shorts sono dotati della potente tecnologia di ventilazione Aero-FIT di Nike per mantenere la pelle dei bambini fresca e asciutta, mentre la nuova scarpa Mercurial è dotata di una tecnologia che garantisce prestazioni orientate alla velocità.
- Lanciata il 4 giugno 2026, la collezione è ora disponibile in tutto il mondo su nike.com, LEGO.com e presso punti vendita selezionati.
Con l'entusiasmo per il calcio che cresce nell'estate 2026, i bambini ora possono entrare in azione con la collezione Nike Football x LEGO®, ora disponibile in tutto il mondo. Questa nuova collaborazione tra Nike e The LEGO Group dà un tocco creativo, giocoso ed energizzante all'abbigliamento Nike Football, incoraggiando i bambini a esprimere la loro unicità con colori vivaci e design accattivanti. Combinando le innovazioni del design LEGO con la tecnologia ad alte prestazioni di Nike sotto forma di scarpe e sportswear, la collezione ha qualcosa da offrire a ogni singolo appassionato di calcio e/o LEGO.
Come parte della campagna del brand, le iconiche minifigure sono le star dello spettacolo, vestite con gli articoli Nike Football della nuova collezione.
"Nike è sempre stata sinonimo di calcio creativo e istintivo", afferma Andre Simmons, Creative Director of Brand Initiatives di Nike. "Vogliamo ricordare ai bambini che il calcio è divertente. Ai tifosi di lunga data vogliamo ricordare la gioia che provavano quando guardavano i loro giocatori preferiti fare cose inimmaginabili. Ce n'è per tutti i gusti."
Cosa c'è nella collezione Nike Football x LEGO®?
La collezione per bambini include due diversi tipi di scarpe da calcio, due nuove versioni dell'amata sneaker lifestyle Air Max 95, divise da calcio, maglie, shorts, sportswear e accessori.
Scarpe da calcio
Punto focale della collezione, queste due silhouette di scarpe da calcio sono una rivisitazione a misura di bambino di due modelli iconici di Nike. Incoraggiano una nuova generazione di tifosi a entrare in sintonia con lo sport e a fare proprio il calcio, esprimendo al contempo la propria energia giocosa e la propria creatività.
Jr. Mercurial Vapor Pro e Academy: le scarpe Jr. Mercurial Vapor Pro e Academy sono pensate per la velocità e per farsi notare. Sono pensate per il gioco su terreni compatti e su varie superfici outdoor. Con una grafica che raffigura una pantera in mattoncini LEGO®, le scarpe sono disponibili in Hot Pink con uno Swoosh arancione e in Viola con uno Swoosh verde neon.
Jr. Tiempo Streetgato: anche la scarpa Jr. Tiempo Streetgato si fa notare grazie alle tonalità arancione, nero e bianco, al suo stile street, alle accattivanti stampe di mattoncini LEGO e i dettagli metallizzati. Tuttavia, a differenza di Jr. Mercurial Vapor Pro e Academy, Jr. Tiempo Streetgato è pensata per il calcetto indoor.
Scarpe lifestyle
Due nuove versioni per bambini dell' iconica Air Max 95 catturano l'essenza della cultura calcistica.
Abbigliamento
Con le divise da calcio e lo sportswear coordinati, i bambini avranno un look fantastico e si sentiranno fresci, comodi e sicuri in campo.
Divise da partita Aero-FIT: dotate di Nike Aero-FIT, l'innovativa tecnologia di ventilazione del marchio, queste divise manterranno la pelle dei bambini fresca e asciutta mentre giocano tutto il giorno. Le maglie e gli shorts coordinati presentano dettagli di design tra cui grafiche con giaguari e rane freccia, motivi con mattoncini LEGO e decorazioni con stemmi iridescenti. L'influenza LEGO è ulteriormente evidente negli elementi ispirati alle minifigure LEGO e nei motivi realistici di mattoncini LEGO che sembrano fotografie.
Maglia Hollywood Keepers: con il suo motivo ispirato ai mattoncini LEGO, questa maglia esclusiva è il pezzo forte della collezione di abbigliamento.
Modelli sportswear e accessori: altri capi sportswear, con ulteriori dettagli in arrivo nelle prossime settimane, completano la collezione.
Dove acquistare
La collezione Nike Football x LEGO® è ora disponibile su nike.com, LEGO.com e presso punti vendita selezionati dopo il lancio globale del 4 giugno 2026.
Domande frequenti
Quali scarpe sono incluse nella collezione Nike x LEGO®?
La collezione Nike Football x LEGO® include due nuove scarpe da calcio Nike per bambini: Jr. Mercurial e Jr. Tiempo Streetgato. Inoltre, la collezione include due nuove versioni di Nike Air Max 95 in misure da bambini.
Che cos'è la tecnologia Aero-FIT?
Aero-FIT, presente nelle maglie e negli shorts Nike x LEGO, è l'innovativa tecnologia di ventilazione di Nike, progettata per mantenere la pelle fresca e asciutta quando si suda. Realizzato interamente con scarti tessili, il materiale ad alte prestazioni è anche ecosostenibile.
Dove posso acquistare la collezione da calcio Nike x LEGO®?
La collezione da calcio Nike x LEGO è disponibile su nike.com, LEGO.com e presso punti vendita selezionati.
La collezione da calcio Nike x LEGO® è disponibile al di fuori degli Stati Uniti?
Sì, questa collaborazione tra Nike e Lego è disponibile in tutto il mondo.