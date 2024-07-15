Il brand Jordan lancia la silhouette Air Jordan 2 che rende omaggio alla leggenda del basket Howard "H" White

Il brand Jordan lancia Air Jordan 2 "H" Wings in onore di Howard "H" White
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Questa scarpa in edizione limitata si ispira all'illustre carriera di H nel brand Jordan e al suo contributo alla community mondiale del basket.
Data di pubblicazione originale: 1° giugno 2023
Cosa devi sapere:
- Per rendere omaggio a Howard "H" White e al suo ruolo nel mondo del basket, il brand Jordan lancerà Air Jordan 2 "H" Wings in edizione limitata.
- Air Jordan 2 "H" Wings sarà disponibile dal 10 giugno sull'app SNKRS.
Per rendere omaggio a Howard "H" White e al suo costante contributo al mondo del basket, il brand Jordan lancerà una scarpa in edizione limitata ispirata alla sua carriera: Air Jordan 2 "H" Wings. Air Jordan 2 è uno dei modelli preferiti di H e questa edizione speciale è fedele in ogni dettaglio all'originale del 1987, persino nella forma e nella calzata.
La scarpa è bianca, verde e nera, i colori della Kecoughtan High School, la scuola dove H ha iniziato a giocare a basket e dove ha imparato molto. Si è distinto come playmaker alla University of Maryland e, in seguito, è stato scelto ai draft dell'NBA. Poi, un infortunio al ginocchio ha messo fine alla sua carriera nel basket.
Da anni leader e mentore all'interno del brand Jordan, oggi H ricopre il ruolo di Vice President per Jordan Brand Affairs. Inoltre, ha collaborato alla creazione di Jordan Brand Wings, un programma globale che offre istruzione e mentorship ai giovani.
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L'inserto sul quadrilatero della tomaia presenta una grafica che raffigura delle ali disegnate a mano. L'inserto sul quadrilatero inferiore e la tomaia sono realizzati in pelle resistente di prima qualità.
La finitura semitrasparente del tallone lascia intravedere una "H" color oro metallizzato, un omaggio alla maglia universitaria di H e all'idea di inseguire sempre obiettivi ambiziosi. Le punte dei lacci contengono le parole "Power" (forza) e "Belief" (fiducia), qualità con cui H ispira il brand Jordan ogni giorno.
Oltre ad aver gettato le basi per la creazione della community globale del brand, H ha anche partecipato, nel 2015, alla fondazione dell'iniziativa Jordan Brand Wings, un programma che aiuta ragazze e ragazzi ad accedere all'istruzione superiore tramite borse di studio, orientamento e mentorship.
Quest'anno, oltre a lanciare Air Jordan 2 "H" Wings, il brand dà il benvenuto alla classe 2027 dei Jordan Brand Wings Scholars, che accoglie 38 studentesse e studenti motivati provenienti da Los Angeles, New York, Portland, Chicago, Philadelphia e Charlotte. Si tratta della classe più numerosa di sempre del North America Wings Scholars.
Data del lancio: Air Jordan 2 "H" Wings sarà disponibile dal 10 giugno 2023 sull'app SNKRS.