Il brand Jordan lancia la silhouette Air Jordan 2 che rende omaggio alla leggenda del basket Howard "H" White

Per rendere omaggio a Howard "H" White e al suo costante contributo al mondo del basket, il brand Jordan lancerà una scarpa in edizione limitata ispirata alla sua carriera: Air Jordan 2 "H" Wings. Air Jordan 2 è uno dei modelli preferiti di H e questa edizione speciale è fedele in ogni dettaglio all'originale del 1987, persino nella forma e nella calzata.

La scarpa è bianca, verde e nera, i colori della Kecoughtan High School, la scuola dove H ha iniziato a giocare a basket e dove ha imparato molto. Si è distinto come playmaker alla University of Maryland e, in seguito, è stato scelto ai draft dell'NBA. Poi, un infortunio al ginocchio ha messo fine alla sua carriera nel basket.

Da anni leader e mentore all'interno del brand Jordan, oggi H ricopre il ruolo di Vice President per Jordan Brand Affairs. Inoltre, ha collaborato alla creazione di Jordan Brand Wings, un programma globale che offre istruzione e mentorship ai giovani.

(Articolo correlato: Il brand Jordan lancia la scarpa esclusiva Tatum 1)