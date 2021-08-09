Incontra l'Indian Gymkhana Football Club di Londra

Indian Gymkhana FC
Community
Il Gymkhana FC di West London sta spazzando via gli stereotipi, creando un futuro completamente diverso per il calcio.
Fin dalla sua fondazione nel 1916, l'Indian Gymkhana Football Club ha dato forza allo sport amatoriale e ha fornito un saldo punto di riferimento agli asiatici di seconda generazione di Londra. È una squadra che ha forgiato amicizie e portato entusiasmo e competitività in ogni partita, ma dietro tutta questa energia c'è uno scopo: ribaltare gli stereotipi e spianare la strada a una nuova era del calcio.
Come capitano della prima squadra, JT afferma: "La nostra comunità non è mai stata vista come parte della cultura calcistica di questo paese. È uno stereotipo che dobbiamo combattere".
Questo episodio di Crew Love celebra la potenza del vero calcio, quello che ha le radici ben salde nelle comunità locali. Il Gymkhana FC ha dato nuova linfa a una cultura e a una comunità che esiste da 100 anni e che continua a prosperare grazie a tutte le persone che credono nel suo futuro e vogliono vederla riuscire a sfidare con successo le percezioni precostituite.
"Viviamo in un'epoca diversa. Questa generazione non ha paura di cambiare le cose. È davvero stimolante."
Guarda la squadra allenarsi e in partita e ascolta le opinioni dei giocatori sullo stato attuale del gioco mentre vanno in giro nel loro quartiere di origine di Osterley, West London.
Testi: Liz Baldwin
Fotografia: Ollie Radford
Video: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell