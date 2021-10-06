Mr. YouTube condivide danza e ottimismo
Atlete* e atleti*
Come il "King of the Lite Feet" diffonde energia e ottimismo
Mr. YouTube mostra i suoi celebri passi a Downtown, Los Angeles.
Al suo "Facciamo una pausa", lo studio di danza si ferma, in attesa. "BOOM! Eccoci qua, sono io, Mr. YouTube ovviamente, l'unico e il solo, dal Bronx, New York!"
Nessuno può presentare Mr. YouTube meglio di Mr. YouTube stesso, anche noto come Switzon Haney o Switz (pronunciato "suis"). Autodidatta e autoproclamatosi "King of Lite Feet" (uno stile di danza di cui è stato pioniere ad Harlem e nel Bronx a inizio anni Duemila), Switz afferma di essere stato il primo ballerino a diventare virale su YouTube. Ecco spiegato il soprannome.
"Cerco di instillare fiducia nelle persone... questo è il mio scopo."
Mr. YouTube ha evidentemente energia e sicurezza da vendere e per questo vuole condividerle con gli altri. "Questo è il mio scopo: cerco di instillare fiducia nelle persone", afferma il ballerino, in visita a Downtown, Los Angeles, per tenere una lezione di Lite Feet. "Il segreto è la fiducia".
Questa autostima è sinonimo di fiducia in sé, non di arroganza e il carisma di Mr. YouTube spinge le persone intorno a lui a muoversi. Il ballerino afferma: "Ballare può essere incredibilmente divertente, ma a volte la gente si scoraggia perché pensa sia troppo difficile. Per questo cerco di rendere il mio stile universale e adatto a tutti. Adoro vedere le persone provare".
Ma qual è esattamente il suo stile? Il Lite Feet è la danza della metropolitana di New York. Le porte si chiudono e alle parole familiari "It's showtime! Showtime!" inizia lo spettacolo.
Questo tipo di danza prevede tanto gioco di piedi e trick con il cappello e con le scarpe. Un esempio? Calciare una scarpa a metà coreografia e rinfilarla al volo al piede. I trick non riescono sempre, neanche a Mr. YouTube, ma non importa. Non è la perfezione l'obiettivo, è divertirsi ed esprimersi in libertà senza aver paura di fallire. Per questo, durante le esibizioni di Lite Feet i ballerini si incoraggiano a vicenda con grande enfasi.
"Diffondi energia e ottimismo e ne riceverai a tua volta."
Ma Mr. YouTube non è sempre stato l'irriducibile ottimista che è oggi. Di colpo serio, ricorda: "Sono cresciuto nelle strade di un quartiere difficile, circondato da negatività".
Nei momenti bui, si è rivolto alla danza per aiutare se stesso e gli altri. "La danza è sempre stata la mia valvola di sfogo, mi ha aiutato ad affrontare qualsiasi sfida. Ballare mi ha fatto bene al corpo e alla mente: una vera terapia. Prenditi cura della tua mente, del tuo corpo e del tuo spirito, diffondi energia e ottimismo e ne riceverai a tua volta".
Sta per iniziare una nuova lezione di danza ed è il momento di alleggerire l'atmosfera. All'improvviso, il volto di Mr. YouTube torna a illuminarsi: "BOOM! Ora vi racconto una storia, una storia incredibile..." e lo è veramente. Ma non possiamo ripeterla, purtroppo.
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Video: Aimee Hoffman
Fotografia: Thalia Gochez
Testo: Dan Rookwood
Data riportata: luglio 2021