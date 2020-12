Il segreto per ripartire alla grande

1. Tieni a mente il vero obiettivo.

"Gli atleti che si allenano anche quando non ne hanno voglia non lo fanno grazie a una costante motivazione a muoversi, ma perché puntano a qualcosa di più grande", afferma Detling. Che il tuo scopo finale sia sollevare pesi maggiori, essere più costante nello studio, utilizzare meno plastica o sentire più spesso i tuoi nonni, chiediti perché hai stabilito quell'obiettivo. Vuoi avere più energie? Essere più felice? Più presente? "Continua a chiederti perché, fino a quando non troverai la ragione profonda, quella che ti spinge davvero a fare qualcosa", afferma Detling. Riportala alla mente ogni volta che ti serve una piccola spinta.



2. Tieni a bada ogni pensiero disfattista.

Secondo Detling, dentro ognuno di noi si svolge un monologo interiore nell'ambito del quale veniamo bombardati continuamente di opinioni, spesso disfattiste. Appena pensiamo di iniziare un diario, ad esempio, subito ci diciamo che ci vuole troppo tempo o che non abbiamo nulla di interessante da annotare. Il suggerimento di Detling è di rispondere a tono a questa voce interiore, ripeterle quali sono le ragioni e qual è lo scopo finale dell'impegno. La voce si farà più flebile e meno convincente. "È come giocare una partita di tennis nella tua testa", dice Detling. "Ogni volta che il tuo cervello tira una palla corta, il tuo compito è andarla a recuperare e rispedirla indietro".



3. Usa un conto alla rovescia.

Per tornare immediatamente alla tua precedente routine, letteralmente (alzarti dal letto per lo yoga) o in senso figurato (registrarti per quella lezione che che avevi adocchiato), prova a pensare: "3, 2, 1, via". Secondo Detling, utilizzare un semplice conto alla rovescia può darti una sensazione di controllo e convincere la tua mente che hai già preso la decisione di agire. Usa questa strategia per le piccole cose, come "3, 2, 1, infila le scarpe", "3, 2, 1, apri la porta", "3, 2, 1, corri attorno all'isolato" e così via, oppure per iniziative più impegnative, come "3, 2, 1, corri una 10K". In questo modo, ogni compito apparirà fattibile e potrai conquistare un successo alla volta, acquistando sicurezza.



4. Rendi tutto più facile.

Se tornare alla tua precedente routine è particolarmente faticoso, cerca un modo per facilitare le cose. Se, ad esempio, hai difficoltà a riprendere gli allenamenti con i pesi, prova ad ascoltare la musica che ami, anziché allenarti senza musica o con una playlist preimpostata che non ti piace granché. Secondo un nuovo studio, questa strategia può distrarre il cervello dallo sforzo, facendo sembrare quello che fai meno impegnativo. Lo studio ha anche rilevato che allenarsi ascoltando le proprie canzoni preferite, purché abbiano un ritmo di circa 165 battute al minuto, potrebbe aumentare la forza e la resistenza in allenamento. Secondo Detling, è come oliare un ingranaggio: rende tutto più facile e ti aiuta a trovare l'energia necessaria per ripartire.